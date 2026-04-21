La situación del entrenador argentino Fabián Bustos en Millonarios FC ha tomado un giro inesperado en las últimas horas. Aunque el técnico tiene contrato vigente hasta finales de 2026, una combinación de resultados recientes y el interés concreto desde el exterior ha empezado a mover el panorama. Lo que hasta hace poco parecía un proceso estable hoy entra en una zona de incertidumbre, con factores deportivos y de mercado que podrían redefinir su futuro en cuestión de días.

Universitario aparece en escena y reactiva el escenario

Desde Perú, Universitario de Deportes ha irrumpido con fuerza en la ecuación. El club limeño, tras un inicio irregular en la liga local, tomó la decisión de cesar a su entrenador Francisco Rabanal y ya activó su plan de reemplazo.

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De manera transitoria, el interinato quedará en manos de Jorge Araujo, pero la directiva tiene claro que su nuevo DT debe estar en funciones a más tardar en la primera semana de mayo. En ese contexto, el nombre que genera consenso total en el entorno crema es el de Fabián Daniel Bustos, quien ya conoce la institución y dejó huella en su anterior etapa.

El momento deportivo de Millonarios, clave en la ecuación

En Millonarios FC, el presente deportivo también juega un papel determinante. El equipo se encuentra en una zona delicada en la Liga BetPlay, con dos compromisos inmediatos que pueden marcar el rumbo del semestre.

Si el conjunto embajador no logra sumar seis puntos en esos partidos, el riesgo de quedar fuera del grupo de los ocho será alto, lo que sería interpretado como un fracaso deportivo. Este escenario es el que busca capitalizar Universitario: aprovechar un posible desgaste interno para avanzar en la negociación.

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La cláusula de salida, el punto central

Desde la dirigencia de Millonarios, encabezada por el presidente Enrique Camacho y el gerente deportivo Ariel Michaloutsos, el mensaje ha sido claro: la intención es mantener a Bustos en el cargo, incluso si el equipo no logra clasificar a los Playoffs.

Sin embargo, el club se anticipó a este tipo de escenarios desde la firma del contrato y dejó estipulada una cláusula de salida cercana a los 500.000 dólares. Este monto se convierte en la llave que podría destrabar cualquier negociación.

Para que la operación avance, deben cumplirse dos condiciones:

El aval del propio Fabián Bustos

El pago total de la cláusula por parte del club interesado

En Lima conocen estos detalles y, aunque consideran alto el valor, no descartan negociar condiciones o buscar una rebaja en el monto.

La estrategia desde Perú y la postura en Bogotá

El plan de Universitario de Deportes es claro: esperar el desenlace de los próximos partidos de Millonarios y, con ese contexto, lanzar una ofensiva formal.

La hoja de ruta incluye:

Convencer al entrenador con un proyecto deportivo sólido

Apelar al vínculo emocional tras sus títulos previos con el equipo crema

Negociar el valor de la cláusula de salida

Por ahora, en Bogotá no hay intención de ceder. La dirigencia embajadora se mantiene firme en exigir el pago completo si el club peruano decide avanzar.

Un desenlace abierto y en manos del mercado

Mientras tanto, Fabián Bustos continúa trabajando con normalidad, enfocado en los retos inmediatos del equipo. No obstante, el interés desde Perú ya está sobre la mesa y puede convertirse en un factor determinante.

La historia entra en una fase decisiva: entre la presión de los resultados, el movimiento del mercado y una cláusula que marca el camino, el futuro del entrenador argentino podría definirse mucho antes de lo esperado.