El DIM volvió a demostrar que su historia en la Copa BetPlay está llena de carácter y momentos épicos. Después de perder en casa 1-2 frente a Independiente Santa Fe en el partido de ida de los cuartos de final, el Poderoso estaba obligado a ganar en Bogotá para seguir con vida. No era un reto menor, pero el equipo de Alejandro Restrepo respondió con altura.

En el estadio Metropolitano de Techo, el DIM firmó una remontada contundente con triunfo 0-3 sobre los bogotanos. Dos goles de Francisco Fydriszewski y uno de Francisco Chaverra para cerrar la remontada. Así, el Poderoso selló un global de 4-2 y se convirtió en el primer semifinalista de la edición 2025 del torneo.

Francisco Fydriszewski, el héroe de la clasificación

El delantero argentino atraviesa un momento especial con la camiseta roja. Frente a Santa Fe volvió a ser decisivo con un doblete histórico y una asistencia, confirmando la confianza que el cuerpo técnico le ha dado desde su llegada. Primero abrió el marcador con una definición precisa que silenció a la tribuna local y luego liquidó la serie con el tanto que le dio al DIM el pase a la siguiente ronda.

Fydriszewski ya había demostrado en la Liga que estaba en racha, pero su actuación en la Copa lo consolida como uno de los atacantes más importantes del equipo. Con su aporte, el DIM ganó el partido más importante de su semestre y mantiene viva la ilusión de volver a disputar una final del torneo.

El camino del DIM en la Copa BetPlay 2025

El recorrido de Independiente Medellín en esta edición de la Copa muestra la solidez del grupo bajo el mando de Alejandro Restrepo. El Poderoso ya ha superado tres llaves en el certamen:

Fase 1B: venció a Jaguares de Córdoba con un marcador global de 2-1.

venció a con un marcador global de 2-1. Octavos de final: eliminó a Fortaleza CEIF , también con un global ajustado de 2-1.

eliminó a , también con un global ajustado de 2-1. Cuartos de final: remontó ante Santa Fe con un 4-2 global tras perder en casa y ganar de visitante.

Cada serie ha tenido su cuota de drama, pero también de carácter. El DIM ha sabido sufrir y levantarse en los momentos justos, consolidando un grupo que ahora se mete entre los cuatro mejores del torneo.

Lo que viene para el DIM en la Copa BetPlay: rival en la semifinal

Con la clasificación consumada, el equipo antioqueño es el primer semifinalista confirmado de la Copa BetPlay 2025. Su próximo rival saldrá del ganador entre Deportivo Pereira y Envigado, una llave que todavía no disputa ni siquiera su partido de ida.

El calendario indica que el DIM deberá esperar algunas semanas para conocer el orden de los juegos de semifinal, donde buscará avanzar a una nueva final en su historia. En caso de lograrlo, sería la quinta final del Poderoso en este torneo, una competencia que ya conquistó en 1981, 2019 y 2020.

La ilusión de una nueva final para el Poderoso

El triunfo en Bogotá no solo significa la clasificación, sino que devuelve la confianza a un grupo que necesitaba un golpe anímico fuerte. El hincha del DIM sabe que el equipo está frente a una gran oportunidad para volver a disputar una final de Copa, y la manera en que superó la serie ante Santa Fe invita a soñar con algo grande.

Con Restrepo en el banquillo y figuras como Fydriszewski inspiradas en ataque, el Medellín llega fortalecido a la recta final de la competencia. El reto ahora es mantener la concentración y seguir demostrando que está para luchar por el título en un certamen que históricamente le ha entregado noches memorables.