El DIM enfrentaba a Independiente Santa Fe en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 en el estadio Atanasio Girardot, cuando una jugada inesperada cambió el rumbo del encuentro. A los 30 minutos, Brayan León fue expulsado en una acción revisada por el VAR que dejó a su equipo con diez hombres en un compromiso decisivo.

El atacante, que ya había protagonizado episodios similares, volvió a ser protagonista negativo al recibir su cuarta tarjeta roja con el equipo y la tercera en lo que va de 2025. Una estadística que empieza a preocupar en un jugador que también ha sido clave con goles importantes, pero que en partidos recientes ha sumado más titulares por sus expulsiones que por sus aciertos.

La jugada de la expulsión de Brayan León en Copa BetPlay

La acción se originó en la mitad de la cancha, tras un choque entre Baldomero Perlaza y Marcelo Meli. El jugador de Santa Fe quedó en el piso, y en medio de la tensión de la jugada apareció Brayan León. El delantero del DIM, con una acción innecesaria, lanzó un pelotazo directo al rostro del rival.

Inicialmente, el árbitro sancionó la acción con tarjeta amarilla. Sin embargo, al tratarse de un partido con VAR desde esta fase de la Copa BetPlay, el encargado del sistema, Ricardo García, llamó al central para revisar la jugada en el monitor. Tras varios segundos de análisis, la decisión cambió: amarilla por roja directa y expulsión para León, que se retiró cabizbajo dejando a su equipo en inferioridad numérica.

El papel del VAR en la decisión de la roja a Brayan León

Este partido de cuartos de final fue uno de los primeros en los que el sistema de videoarbitraje se implementó de manera decisiva en la Copa BetPlay 2025. La intervención del VAR fue clara y determinante. El árbitro revisó la acción desde varios ángulos y no dudó en considerar la jugada como conducta violenta.

De esta manera, el DIM se quedó con diez jugadores en apenas media hora de juego, teniendo que reorganizarse tácticamente y lidiar con la presión de jugar gran parte del compromiso en desventaja.

Una expulsión que agrava su historial en el DIM

Con esta roja, Brayan León acumula cuatro expulsiones en 98 partidos con el DIM, tres de ellas en el transcurso de 2025. Antes ya había sido sancionado en encuentros frente a Alianza Petrolera, Atlético Nacional y Envigado.

Si bien León ha sido un delantero productivo con 24 goles en el club, su tendencia a perder la calma en momentos claves genera preocupación. Las reiteradas expulsiones no solo afectan su imagen, sino que también comprometen al equipo en partidos donde cada detalle cuenta.

Brayan León, entre los goles y las polémicas

La carrera de León en el DIM está marcada por una dualidad. Por un lado, es un atacante que se ha consolidado con goles importantes, especialmente en clásicos frente a Atlético Nacional, donde es considerado un especialista. Por el otro, episodios como esta expulsión lo muestran como un jugador que todavía debe trabajar en su control emocional y disciplina dentro del campo.

La situación genera debate entre hinchas y analistas: ¿cómo equilibrar su aporte ofensivo con la necesidad de que no deje a su equipo en inferioridad? El cuerpo técnico de Alejandro Restrepo tiene ahora la tarea de trabajar con el jugador para evitar que este tipo de episodios se repitan en compromisos decisivos.

Un llamado a la reflexión

La nueva expulsión de Brayan León no es solo una anécdota más en su carrera. Es un episodio que refleja la importancia de mantener la concentración y la templanza en el fútbol profesional, sobre todo en torneos donde el margen de error es mínimo.

El DIM sabe que necesita al delantero enfocado en lo que mejor sabe hacer: marcar goles. Para León, esta expulsión debe ser un punto de inflexión para transformar la impulsividad en fortaleza competitiva, evitando que sus reacciones sigan condicionando al equipo en partidos de alto nivel.