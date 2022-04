El día en que Freddy Rincón jugó con Deportivo Cali

Freddy Rincón fue hincha de Deportivo Cali por tradición familiar y aunque oficialmente no jugó en el club, sí estuvo defendiendo su camiseta en un partido.

A través de Twitter se conoció la fotografía, firmada por Leonardo Esquivel y en la que se le ve a él y a Hárold Lozano (dos hombres de paso por América), luciendo el uniforme de Deportivo Cali. El Coloso tuvo el dorsal 12. Se trató de un amistoso jugado en la sede que tiene el cuadro verdiblanco en Pance en el año 1999. En ese entonces él era jugador de Corinthians y tuvo esta posibilidad.

Freddy Rincón, de hincha de Deportivo a Cali al porqué dejó de serlo

En el 2020, en entrevista en Los Campeones (Univalle Estéreo), el Coloso respondió abiertamente a la pregunta sobre el equipo del que era fanático: “Fui hincha del Deportivo Cali por imposición de mi papá, aunque nunca le tuve ese amor. Le hice mucha fuerza en algunos momentos, pero me arriesgaba siempre porque al jugar contra ellos yo decía que era hincha del Cali y a mí en el Cali nunca me hicieron algún honor, alguna cosa por yo haber hecho lo que hice en el fútbol y por ser hincha”, dijo en ese momento.

Por eso aquella entrevista la finalizó diciendo: “Para mí no representa nada. Yo le perdí ese amor a Deportivo Cali. Me parece que fueron muy desagradecidos, porque yo me arriesgué demasiado diciendo que era hincha del Cali y quién sabe en una de esas, yo botaba un gol y quién sabe lo que iban a pensar los hinchas de América de mí, pero eso nunca fue reconocido por ellos”.

La foto de Freddy Rincón con el uniforme de Deportivo Cali