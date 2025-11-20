Los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2025 entran en su recta final con un partido decisivo: Real Cartagena vs Patriotas, un duelo que puede definir el futuro inmediato de ambos equipos de cara a la última jornada. La disputa por el liderato del grupo está abierta y cada punto será determinante en la búsqueda del ascenso.

El compromiso se jugará el jueves 20 de noviembre de 2025, en el tradicional estadio Jaime Morón de Cartagena, a partir de las 5:10 p.m. (hora de Colombia). Con un clima caluroso, una hinchada fervorosa y un contexto altamente competitivo, este duelo promete ser uno de los más emocionantes de la Fecha 5.

Dónde ver Real Cartagena vs Patriotas HOY: señal de TV y opción online

El encuentro contará con una transmisión completamente exclusiva a través de los canales oficiales del FPC. Por televisión, el partido se podrá ver en Win+ Fútbol, señal encargada de emitir en directo los compromisos más importantes del Torneo BetPlay.

Para quienes prefieren seguir el juego desde dispositivos móviles o computadores, la opción online estará disponible mediante Win Play, plataforma en la que se podrá disfrutar del partido en vivo y con alta calidad de imagen. No habrá más alternativas oficiales, por lo que estas serán las únicas vías para ver el duelo en directo.

Detalles del partido Real Cartagena vs Patriotas:

Competencia: Torneo BetPlay 2025 – Cuadrangulares semifinales (Fecha 5)

Jaime Morón (Cartagena, Colombia) Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Jueves 20 de noviembre de 2025 Hora: 5:10 p.m. (hora de Colombia)

5:10 p.m. (hora de Colombia) Transmisión TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Transmisión online: Win Play.

Árbitro designado para Real Cartagena vs Patriotas

La Comisión Arbitral anunció la terna que impartirá justicia en este encuentro decisivo. El partido será dirigido por José Ortiz (Norte de Santander), un juez con experiencia en instancias definitivas del torneo. Estará acompañado por Jhon Urrea (Caldas) como asistente 1 y Yorvis Quiros (Antioquia) como asistente 2.

El encargado del VAR será Diego Ruiz (Meta), figura clave para revisar jugadas determinantes en un duelo donde un error puede influir directamente en la clasificación del grupo.

Así llegan Real Cartagena y Patriotas a la Fecha 5 de los cuadrangulares

El grupo está completamente abierto y la lucha por la cima continúa al rojo vivo. Real Cartagena se ubica en la segunda posición con 6 puntos en 4 partidos, apenas uno por debajo de Real Cundinamarca, líder parcial de la zona. Un triunfo en casa lo podría dejar muy cerca de la final del Torneo BetPlay.

Patriotas, por su parte, suma 4 puntos, lo que lo obliga a buscar un resultado positivo para llegar con opciones reales a la última jornada. El equipo boyacense ha mostrado buenos momentos de juego, pero necesita regularidad para mantenerse en carrera. Este partido representa una oportunidad crucial para escalar posiciones y presionar al líder.

Qué pasó en el último enfrentamiento entre Real Cartagena y Patriotas

Ambos equipos ya se enfrentaron en esta misma fase de cuadrangulares, en un partido vibrante disputado en Tunja por la Fecha 2. Aquel compromiso terminó en un empate 2-2, con goles de Juan José Hurtado y Yéiner Londoño para Patriotas. Por el lado del equipo cartagenero, marcaron Fredy Montero y Álvaro Meléndez, quienes lograron igualar un encuentro que había empezado cuesta arriba.

Ese antecedente mostró la paridad entre ambos planteles y anticipa un duelo igualmente cerrado, en el que Real Cartagena buscará imponer condiciones como local y Patriotas intentará dar la sorpresa para mantenerse vivo en la competencia. Con el ascenso en juego y los cuadrangulares en su etapa más decisiva, el partido entre Real Cartagena y Patriotas se perfila como uno de los más atractivos de la jornada en el Torneo BetPlay 2025.