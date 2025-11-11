El Torneo BetPlay 2025-II entra en una fase decisiva con un duelo que puede marcar el destino de la temporada. El Cúcuta Deportivo recibe a Jaguares de Córdoba este martes 11 de noviembre en el estadio General Santander, desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia), en partido correspondiente a la Fecha 3 de los cuadrangulares semifinales.

Será un compromiso cargado de emociones y tensión: el conjunto visitante está a un triunfo de asegurar su ascenso a la Primera División, mientras que la escuadra cucuteña busca prolongar su racha perfecta en esta fase y mantener viva su ilusión de regresar al fútbol de élite. La hinchada rojinegra, fiel y apasionada, prepara un marco especial para un partido que puede quedar en la historia reciente del club.

Dónde ver Cúcuta Deportivo vs Jaguares en TV y online

El encuentro entre Cúcuta Deportivo y Jaguares tendrá transmisión exclusiva en TV por Win Sports+, canal oficial del Fútbol Profesional Colombiano.

Para quienes prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles, computadores o televisores inteligentes, la señal estará disponible a través de la plataforma Win Sports Online (Win Play), donde se podrá disfrutar del juego en alta definición y con cobertura completa desde minutos antes del pitazo inicial.

Dónde se juega el partido de los cuadrangulares del Torneo BetPlay

El escenario del encuentro será el estadio General Santander, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Este recinto es uno de los de mayor tradición en el fútbol colombiano y ha sido testigo de momentos inolvidables en la historia del cuadro rojinegro.

La expectativa en la frontera es alta. El Cúcuta, dirigido por un grupo técnico que ha devuelto la identidad y el carácter al equipo, llega con la motivación de jugar ante su gente tras dos triunfos consecutivos en el arranque de los cuadrangulares. La afición espera una tarde de fútbol vibrante, con el equipo local decidido a seguir firme en su camino hacia la final.

Árbitro del partido Cúcuta Deportivo vs Jaguares

El encuentro será dirigido por Wilmar Roldán (Antioquia), considerado uno de los jueces más experimentados del país. Estará acompañado por Andrés Martínez (Bogotá) y Johan Raigoza (Antioquia) como asistentes. En el VAR, la responsabilidad recaerá en Luis Trujillo (Valle).

Será un partido de alta exigencia y relevancia, por lo que se espera una actuación arbitral de gran precisión en un contexto donde cada detalle puede definir el rumbo del torneo y, especialmente, el futuro de Jaguares.

Así llegan Cúcuta Deportivo y Jaguares a la Fecha 3 de los cuadrangulares

Cúcuta Deportivo atraviesa un momento ideal. Clasificó a los cuadrangulares siendo tercero en la fase regular con 30 puntos y ha ganado sus dos primeros compromisos en esta instancia: 0-1 ante Internacional de Palmira como visitante y 2-1 sobre Atlético Huila en casa. Con 6 puntos, el equipo fronterizo es líder del grupo, con un desempeño sólido que combina orden defensivo, eficacia ofensiva y una gran conexión con su hinchada.

Por su parte, Jaguares llega con la posibilidad de hacer historia. Fue líder absoluto del Todos contra Todos, sumando 37 puntos, y en los cuadrangulares sigue invicto con 4 unidades, tras empatar 2-2 con Atlético Huila y vencer 1-0 a Internacional de Palmira.

Su gran campaña le permite tener la primera opción de ascender: si gana este partido, asegurará su regreso a la Liga BetPlay, ya que fue campeón del primer semestre y lidera ampliamente la tabla de reclasificación anual.

¿Por qué Jaguares está a un triunfo del ascenso a la Liga BetPlay?

La situación de Jaguares es privilegiada gracias a su rendimiento a lo largo de toda la temporada. El conjunto cordobés ya conquistó el Torneo BetPlay I-2025 y, según el reglamento, ascenderá automáticamente si termina el segundo semestre como primero o segundo en la reclasificación anual.

Actualmente, Jaguares le lleva 12 puntos a Patriotas (segundo) y 16 al Cúcuta Deportivo (tercero), con 18 unidades aún en disputa (las cuatro fechas restantes de los cuadrangulares y las dos de la final semestral). En caso de vencer en Cúcuta, alcanzaría una diferencia matemática que lo haría inalcanzable, garantizando así su ascenso directo sin necesidad de disputar una final adicional.

Este contexto convierte el duelo en el partido más importante del semestre: mientras Cúcuta busca prolongar su buen momento y mantener la ilusión, Jaguares juega con la motivación de escribir su nombre en la historia reciente del club, sellando el retorno a la máxima categoría.