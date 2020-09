Xbox librar de su suscripción a los juegos Free to Play

Los jugadores de títulos gratuitos podrían dejar de necesitar una suscripción de pago para poder jugar en línea en caso de que se concrete

Hace algunas semanas, se rumoraba que Microsoft podría eliminar su suscripción para poder jugar en línea llamada Xbox Live Gold, luego de que se suprimiera la suscripción por un año a este servicio. Sin embargo, voces oficiales de la compañía desmintieron el rumor y sentenciaron que esto no iba a pasar, ni siquiera para los juegos que son gratuitos en la tienda de Xbox.

A pesar de que parecía que los usuarios deberían seguir pagando obligatoriamente este tipo de suscripción – contrario a los de Playstation, quienes no necesitan de PS Plus para juegos como Fortnite, Warzone, Apex, entre otros -, Jeff Grub, editor en jefe de GameBeat y quien inició los primeros rumores, ha dicho que con la revelación de Xbox Series S, la gratuita total para este tipo de juegos no ha sido cancelada, sino que ha sido pospuesta.

En caso de que esto se concrete, Microsoft podría liberar de más costos a sus usuarios, dando un golpazo en la mesa durante su competencia con las consolas de Sony. Sin embargo, hay que esperar novedades a lo largo de estos meses, pues Grub asegura que esto se podría presentar una vez se revelen las novedades para los servicios de suscripción, como Xbox Game Pass.

Same thing that happened to the Series X price and release date, and the series S itself, and the Game Pass news.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 8, 2020