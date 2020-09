Todo lo revelado en el evento de Playstation 5

El último evento de Sony en promoción a la Playstation 5 dejó la información que todos estaban esperando y anuncios de varios juegos

Finalmente llegó el momento de los anuncios de Playstation para su consola para su nueva generación, luego de que Xbox se adelantará y dejara a conocimiento público el precio y fecha de lanzamiento. Con esta información a disposición de la compañía, se anunció todo sobre la nueva PS5.

El precio de la Playstation 5 será de $499 dólares la versión estándar y $399 dólares la versión digital, que tendrá las mismas características que la normal, pero solo con la diferencia que solo servirán los juegos digitales. Además, la fecha de lanzamiento será el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Australia, Corea del Sur, México y el 19 de noviembre en el resto del mundo.

Además, una de las novedades más importantes que tendrá la nueva generación de consolas, será el servicio de PS Plus, que de acuerdo a lo mostrado en el stream, solo con tener este servicio los jugadores podrán acceder a juegos como Batman Arkham Knight, Battlefield 1, The Last of Us Remastered, InFamous Second Son, The Last Guardian y muchos más.

Juegos

Fortnite estará disponible en PS5 y se mostró un breve adelanto de su gameplay.

Anunciado un nuevo Five Nights at Freddy’s que en su momento fue muy viral

Nuevo adelanto de Oddworld: Soulstorm

Confirmado Devil May Cry 5 Special Edition de Capcom

Un nuevo adelanto de Deathloop

Nuevo tráiler cinemático de Resident Evil 8

El primer tráiler cinemático de Hogwarts Legacy

Un nuevo avance de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales