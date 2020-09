Creadores de Fortnite piden una solución para el Stream Snipe

Varios streamers de todas las plataformas piden a Epic Games que se brinde una solución para evitar esta práctica de algunos jugadores

Uno de los principales problemas de los streamers en la mayoría de videojuegos, es que muchas veces los espectadores de su directo buscan la manera de coincidir en las mismas partidas y una vez lo consiguen, van tras ellos viendo sus ubicaciones en el stream. Esta práctica conocida como ‘Stream Snipe‘, es una de las más repetitivas y lamentablemente, los creadores de Fortnite son de los que más sufren por esto debido a la gran cantidad de público que los ve.

Por esta razón, varios de los jugadores que se dedican a trasmitir partidas de este juego, han venido mostrando su inconformidad desde hace bastante tiempo, pero desde Epic Games no han buscado una solución. Aunque en algún momento se intentó sancionar a quienes lo hacen, la idea no se mantuvo y se dejó pasar por alto.

Tienen que hacer algo ya si o si, me parece un tema importantisimo como para dejarlo estar.

No hay quien aguante a los stream snipers, no se como no se aburren de verdad 🤦🏻‍♂️

— EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) September 7, 2020