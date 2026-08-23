Racing Club y Boca Juniors protagonizarán este domingo un clásico interzonal de enorme importancia por la sexta fecha del Torneo Clausura. El partido se disputará desde las 9:30 p. m. en el Cilindro de Avellaneda, donde ambos equipos buscarán un triunfo que les permita acercarse a los puestos de clasificación a octavos de final. Tanto la Academia como el Xeneize apenas consiguieron una victoria en sus cinco presentaciones y llegan necesitados de sumar de a tres.

Los dos equipos, además, llegan con un impulso reciente gracias a sus actuaciones entre semana. Boca Juniors goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay y aseguró su clasificación a los cuartos de final, mientras Racing Club eliminó a Belgrano por la Copa Argentina. Ahora se medirán en un duelo que tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez y que puede representar un punto de inflexión para cualquiera de los dos.

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Boca llega en ascenso y busca su segundo triunfo en el Clausura

El conjunto de Boca Juniors atraviesa un momento de mayor confianza después de su contundente presentación internacional. El cuadro de la Ribera superó 4-0 a Recoleta en Paraguay y confirmó su presencia en los cuartos de final, resultado que sirve como respaldo para el proceso encabezado por Rodolfo Martín Arruabarrena.

Ahora el gran objetivo pasa por trasladar esa mejoría al Torneo Clausura, donde Boca solamente ha conseguido una victoria en cinco jornadas. El equipo xeneize visitará el Cilindro con la necesidad de sumar nuevamente de a tres y, de paso, intentar modificar una estadística negativa en los clásicos.

Desde el inicio de la gestión de Juan Román Riquelme, Boca apenas consiguió ganar 12 de los 50 clásicos que disputó. Por eso, un triunfo ante Racing tendría un valor especial tanto por la clasificación como por el impacto anímico que supondría.

Arruabarrena todavía mantiene algunas dudas

El entrenador de Boca Juniors todavía no entregó demasiadas señales respecto al equipo que utilizará en Avellaneda. Una posibilidad es que mantenga buena parte de la formación que presentó en Asunción, aunque todavía no cuenta con Leandro Paredes.

También existe la posibilidad de que Leonel Flores tenga una oportunidad desde el comienzo después de haber recibido descanso. Arruabarrena deberá resolver esas dudas antes de definir el equipo que buscará quedarse con uno de los clásicos más importantes de la jornada.

Racing busca aprovechar el envión de la Copa Argentina

En el otro lado estará Racing Club, que todavía no consigue encontrar la regularidad esperada desde la llegada de Juan Pablo Vojvoda. La Academia comenzó el campeonato con una victoria ante Gimnasia, pero después no volvió a conseguir triunfos en el Torneo Clausura.

La clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras eliminar a Belgrano, significó una inyección de confianza para el equipo de Avellaneda. Incluso existe la posibilidad de que vuelva a cruzarse con Boca en esa competencia, aunque primero deberá concentrarse en un clásico que puede darle el impulso necesario para recuperar terreno en el campeonato.

La principal incógnita para Vojvoda está en quién será el reemplazante de Adrián Martínez, una decisión que puede determinar buena parte de la estructura ofensiva que Racing presentará frente al Xeneize.

Boca no gana los últimos cinco enfrentamientos

El historial reciente ofrece un dato favorable para Racing Club. El último enfrentamiento entre ambos se produjo en febrero y terminó 0-0 en La Bombonera, prolongando una racha en la que Boca no consiguió derrotar a la Academia en los cinco cruces más recientes.

El último triunfo xeneize se remonta a abril de 2023, cuando se impuso 3-1. Ahora, Boca Juniors tendrá la oportunidad de cortar esa secuencia precisamente en el Cilindro, mientras Racing buscará extender su dominio reciente y conseguir tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

Racing vs Boca: probables alineaciones

Racing Club:

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Matko Miljevic; Tomás Conechny y Elías Torres.

Entrenador: Juan Pablo Vojvoda.

Boca Juniors:

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Entrenador: Rodolfo Martín Arruabarrena.