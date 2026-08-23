El FC Barcelona comenzó con autoridad la defensa de su título de LaLiga EA Sports. El conjunto dirigido por Hansi Flick goleó 5-0 al Elche en el estadio Martínez Valero y exhibió una enorme capacidad ofensiva pese a afrontar el compromiso sin un delantero de referencia. Raphinha y Fermín López, ambos con doblete, además de Karim Adeyemi, fueron los encargados de construir una victoria contundente frente a un rival que intentó jugar de igual a igual, pero terminó pagando muy caro sus errores defensivos.

El equipo de Sebastián Beccacece, todavía en proceso de construcción, mostró buenas intenciones con la pelota y trató de incomodar al vigente campeón desde la posesión y los ataques por las bandas. Sin embargo, esa propuesta también dejó espacios que el Barcelona aprovechó con contundencia, especialmente cuando encontró metros para correr.

Raphinha abrió el camino para el Barcelona

El Elche comenzó el partido sin complejos y trató de asumir el protagonismo ante un Barcelona que presentó varias ausencias importantes. Raphinha ocupó inicialmente la posición de delantero centro y rápidamente se convirtió en una de las principales amenazas para la defensa local.

Lamine Yamal tuvo la primera ocasión importante del encuentro al recibir un balón a la espalda de la defensa, aunque su definición se marchó por encima del arco.

El Barcelona encontró el primer gol en el minuto 14. La presión de los atacantes azulgranas provocó un error en la salida del Elche y Fermín López aprovechó para asistir a Raphinha, quien fue derribado dentro del área por Chust cuando se preparaba para rematar.

El brasileño asumió la responsabilidad y convirtió el penalti para poner en ventaja al conjunto de Flick.

Elche quiso reaccionar, pero Barcelona encontró más espacios

El gol no modificó demasiado el planteamiento del equipo local. El Elche siguió intentando salir con la pelota dominada y buscó generar peligro especialmente por el costado de Germán Valera.

El Barcelona, sin embargo, comenzó a cometer algunos errores en la circulación y permitió que el partido se igualara por momentos. El conjunto ilicitano tuvo alguna aproximación, aunque no consiguió poner realmente en peligro la portería defendida por Joan García, más allá de un remate de Ali Houary que no encontró dirección.

La entrada de Pedri por el lesionado Gavi, sobre el cierre de la primera parte, le dio al Barcelona mayor tranquilidad y precisión para recuperar el control del juego.

Cuando el Elche intentaba sostenerse, apareció nuevamente la presión azulgrana. Un robo en la zona de creación permitió que Raphinha asistiera a Karim Adeyemi, quien definió con calidad para marcar su primer gol en LaLiga y ampliar la ventaja justo antes del descanso.

Raphinha volvió a aparecer tras el descanso

El segundo tiempo comenzó con otra oportunidad para el Barcelona. Lamine Yamal volvió a demostrar su calidad con una asistencia de fantasía, pero Raphinha no consiguió concretar la ocasión.

Con Pedri manejando los tiempos, el conjunto de Flick empezó a sentirse cada vez más cómodo. El Elche perdió intensidad para presionar y el campeón comenzó a dominar el partido casi por inercia.

El técnico local intentó cambiar la dinámica con un triple cambio, pero la reacción no llegó. El Barcelona respondió inmediatamente con el tercer tanto.

En el minuto 66, Raphinha volvió a encontrar la portería tras una asistencia de Gordon, quien mostró toda su velocidad y verticalidad en su primera aparición del encuentro. El brasileño completó así su doblete y dejó prácticamente sentenciada la historia.

¡HISTORIA CERRADA! Raphinha recibió un gran pase de Anthony Gordon y sentenció el 3-0 de Barcelona sobre Elche. 📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zvtQ2u1B0B — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2026

Fermín puso la goleada en otra dimensión

Con el partido cuesta arriba, el Elche intentó reaccionar por medio de Buonanotte. El argentino estuvo cerca de marcar al estrellar un remate contra el poste y posteriormente volvió a encontrarse con una gran intervención de Joan García en un mano a mano.

Pero el Barcelona no tuvo piedad en sus respuestas.

Gordon volvió a ganar la espalda de la defensa ilicitana y asistió a Fermín López, quien apareció en el área para marcar el cuarto gol en el minuto 71. El mediocampista todavía tendría tiempo para completar su gran actuación.

Ocho minutos después, Fermín volvió a encontrar el camino del gol y estableció el 0-5 definitivo, completando su doblete y cerrando una goleada que reflejó la superioridad ofensiva del campeón.

Barcelona comienza la defensa del título con autoridad

El FC Barcelona arrancó la temporada liguera con una actuación contundente y una muestra de que su capacidad para generar peligro no depende exclusivamente de contar con un delantero de referencia.

Raphinha, Fermín López y Adeyemi se encargaron de poner los goles, mientras que Pedri aportó el orden necesario para que el equipo recuperara el control después de un primer tiempo con algunos altibajos.

El Elche, por su parte, mostró una propuesta valiente, pero sus errores en la salida y los espacios concedidos terminaron siendo aprovechados por un Barcelona que castigó cada vez que encontró terreno para correr.

Ficha técnica

0 – Elche: Dituro; Sangaré, Affengruber, Redondo (Bigas, m.80), Chust, Valera; Morente (Buonanotte, m.63), Aguado (Neto, m.63), Villar, Ali Houary (Cepeda, m.63) y Fer Niño (Ponce, m.68).

5 – Barcelona: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Espart; Bernal (Koundé, m.79), Gavi (Pedri, m.44), Fermín; Lamine Yamal (Olmo, m.64), Adeyemi (Gordon, m.64) y Raphinha (Cancelo, m.79).

Goles: 0-1, m.14: Raphinha, de penalti. 0-2, m.45+: Adeyemi. 0-3, m.66: Raphinha. 0-4, m.71: Fermín. 0-5, m.79: Fermín.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Ali Houary, del Elche.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Martínez Valero ante 30.704 espectadores.