Deportivo Cali tiene cada vez más clara su postura sobre el futuro de Andrés Steven “Tití” Rodríguez. El delantero convenció con su rendimiento desde que llegó al conjunto verdiblanco y la intención de la dirigencia es ejecutar la opción de compra para quedarse definitivamente con uno de sus principales referentes ofensivos.

La decisión deportiva está prácticamente tomada, aunque todavía existe un aspecto que el club quiere comprobar antes de invertir una cifra cercana al millón de dólares por los derechos del atacante.

Deportivo Cali quiere comprar al Tití Rodríguez

Rodríguez llegó al cuadro Azucarero procedente de Junior de Barranquilla mediante un préstamo con opción de compra. La fórmula permitió que Deportivo Cali tuviera tiempo suficiente para evaluar su rendimiento antes de definir si apostaba por su permanencia definitiva.

Varios meses después, las conclusiones son positivas. El delantero encontró la continuidad que buscaba y respondió con goles, compromiso y presencia constante en el área rival.

Su importancia volvió a quedar demostrada recientemente con el gol que marcó en la victoria frente a Deportivo Pasto, una actuación que reafirmó su condición de una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Rafael Édgar Dudamel.

Por eso, en la dirigencia ya existe consenso sobre la conveniencia de hacer efectiva la opción de compra.

La condición que todavía espera cumplir el delantero

Aunque el rendimiento futbolístico de Rodríguez no genera dudas, Deportivo Cali quiere contar con una garantía adicional antes de concretar una inversión cercana al millón de dólares.

La institución pretende comprobar que el atacante pueda terminar la temporada con regularidad y sin inconvenientes físicos importantes.

La preocupación no está relacionada con su capacidad goleadora ni con su aporte al equipo, sino con algunos antecedentes de molestias musculares que ha experimentado durante su carrera en momentos de alta exigencia competitiva.

Por esa razón, el club seguirá haciendo seguimiento a diferentes aspectos durante los próximos meses:

Su disponibilidad para competir con regularidad.

La respuesta física ante la acumulación de partidos.

La ausencia de lesiones musculares prolongadas.

Su capacidad para mantener el nivel durante el cierre de la temporada.

Para Deportivo Cali, la decisión implica una inversión considerable y por eso pretende reunir la mayor cantidad posible de garantías deportivas antes de ejecutarla.

Cali tiene hasta diciembre para decidir

Uno de los factores que favorece la posición del cuadro verdiblanco es que todavía existe margen de tiempo para tomar la decisión definitiva.

El acuerdo entre las partes establece que Deportivo Cali podrá ejecutar la opción de compra hasta diciembre de 2026. De esta manera, el club podrá continuar observando el rendimiento y la condición física del atacante durante el tramo final de la campaña.

Mientras tanto, Junior de Barranquilla también mantiene una postura favorable a una transferencia definitiva.

El conjunto barranquillero continúa siendo propietario de los derechos federativos del delantero, pero considera que actualmente dispone de suficientes alternativas para ocupar la posición de centrodelantero. Por eso, no habría inconvenientes para avanzar hacia una venta si Deportivo Cali decide ejecutar la cláusula.

En ese sentido, la relación entre las dos instituciones ofrece un escenario favorable para que la operación pueda concretarse.

Los números del Tití respaldan la apuesta

El rendimiento de Rodríguez explica buena parte de la decisión que ya tomó la dirigencia.

Hasta el momento, el delantero registra:

23 partidos disputados.

11 goles convertidos.

Un promedio cercano a un gol cada dos encuentros.

Estas cifras lo convierten en el futbolista más efectivo de la actual plantilla de Rafael Édgar Dudamel y justifican que Deportivo Cali considere prioritaria su continuidad.

El respaldo también se ha trasladado a la afición. En redes sociales han aumentado las manifestaciones de hinchas que piden al club hacer efectiva la opción de compra y asegurar la permanencia de uno de los jugadores más determinantes del equipo durante la temporada.

El Tití Rodríguez tiene el camino abierto para quedarse

Por ahora, el panorama resulta favorable para todas las partes. Deportivo Cali quiere comprar al delantero, Junior de Barranquilla está dispuesto a negociar su salida definitiva y el futbolista ha encontrado en el cuadro verdiblanco la continuidad que buscaba.

La decisión, sin embargo, todavía tiene un último filtro. El club quiere comprobar que Rodríguez pueda completar el cierre de la temporada con regularidad y sin problemas físicos de consideración.

Si esa condición se cumple, todo apunta a que Deportivo Cali ejecutará la opción de compra y convertirá al Tití Rodríguez en jugador definitivo del equipo.