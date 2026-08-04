La tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026 continúa este martes 4 de agosto con uno de los encuentros más atractivos del calendario. Deportes Tolima recibe a Independiente Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro desde las 6:15 p.m., en un duelo que enfrenta a dos equipos que iniciaron el campeonato con puntaje perfecto y que quieren mantenerse en la parte alta de la tabla.

El buen comienzo de ambos clubes también refleja el rápido impacto que han tenido sus nuevos entrenadores. Mientras el conjunto ibaguereño ha mostrado solidez en sus primeras presentaciones, el cuadro antioqueño llega motivado tras sumar dos victorias consecutivas en la Liga, luego de superar a Deportivo Pasto y Deportivo Cali en el arranque del semestre.

Tolima vs Independiente Medellín: canales TV y plataformas online HOY EN DIRECTO

Partido: Deportes Tolima vs Deportivo Independiente Medellín.

Deportes Tolima vs Deportivo Independiente Medellín. Fecha: Martes 4 de agosto de 2026.

Martes 4 de agosto de 2026. Hora: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Manuel Murillo Toro de Ibagué. Evento: Liga BetPlay Dimayor II – 2026 (Jornada 3).

Liga BetPlay Dimayor II – 2026 (Jornada 3). Televisión: Win + Fútbol.

Win + Fútbol. Streaming: Win Play.

Tolima quiere extender su arranque perfecto en casa

Después de dos jornadas, Deportes Tolima suma seis puntos de seis posibles y buscará mantener el paso ideal frente a uno de los rivales más exigentes del campeonato. El equipo dirigido por Sebastián Oliveros llega fortalecido tras remontar como visitante para vencer 2-1 a Alianza FC en Valledupar.

En ese compromiso, Luis Sandoval igualó el marcador desde el punto penal y Jorge Cabezas Hurtado firmó el tanto de la victoria en los minutos finales. Tras el encuentro, Oliveros destacó la personalidad de su equipo y aseguró que el triunfo demostró el carácter con el que sus jugadores afrontan este nuevo proceso.

Independiente Medellín atraviesa un buen momento

En Independiente Medellín, uno de los nombres propios del inicio de semestre es John Montaño, quien atraviesa un destacado presente. El atacante marcó un doblete frente a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana y posteriormente anotó el gol con el que el Poderoso derrotó 3-2 a Deportivo Pasto en la primera jornada de la Liga.

El conjunto de Luis Amaranto Perea también llega impulsado por el triunfo 1-0 sobre Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, resultado que le permitió completar dos victorias consecutivas y mantenerse entre los líderes del campeonato.

Tolima vs Medellín: un duelo con antecedentes parejos

La última vez que Tolima e Independiente Medellín se enfrentaron fue el 27 de enero de 2026, por la tercera jornada de la Liga BetPlay I. Aquel compromiso, disputado en el Atanasio Girardot, terminó igualado 2-2 en un partido lleno de emociones.

José Ortiz adelantó al Medellín, Adrián Parra respondió con un doblete para Tolima, que afrontó buena parte del compromiso con nueve jugadores, y finalmente Enzo Larrosa decretó la igualdad definitiva para el conjunto antioqueño.

Además, el historial reciente favorece al Poderoso cuando visita Ibagué. La última derrota del equipo rojo en el Manuel Murillo Toro ocurrió el 7 de octubre de 2017, por lo que llega a este compromiso defendiendo una destacada racha de nueve años sin perder en territorio pijao.

Tolima vs DIM: alineaciones probables

Deportes Tolima

Arquero: Miguel Ortega.

Miguel Ortega. Defensas: Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo y Junior Hernández.

Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo y Junior Hernández. Mediocampistas: Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Luis Sánchez y Kelvin Flórez.

Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Luis Sánchez y Kelvin Flórez. Delanteros: Edwar López y Luis Sandoval.

Edwar López y Luis Sandoval. Entrenador: Sebastián Oliveros.

Independiente Medellín