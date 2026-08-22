Independiente Santa Fe retoma su participación en la Liga BetPlay II-2026 este sábado 22 de agosto con un exigente compromiso ante América de Cali en el estadio El Campín. El partido corresponde a la sexta jornada y encuentra al cuadro cardenal en medio de una semana de máxima exigencia, pues apenas dos días después de medirse con River Plate por la Copa Sudamericana tendrá que enfrentarse a uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en el comienzo del campeonato.

El equipo dirigido por Pablo Repetto buscará sostener las buenas sensaciones que ha dejado en sus últimas presentaciones, especialmente desde el punto de vista defensivo. Sin embargo, el calendario no da tregua para Santa Fe, que después de recibir al cuadro escarlata deberá desplazarse a Argentina para disputar la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana ante River Plate. El desafío será mantener la competitividad mientras administra el desgaste físico de su plantilla.

Santa Fe vs América: canales de televisión y plataformas online HOY EN DIRECTO

Partido: Independiente Santa Fe vs América de Cali

Independiente Santa Fe vs América de Cali Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026

Sábado 22 de agosto de 2026 Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Árbitro: Alejandro Moncada

Alejandro Moncada Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Evento: Liga BetPlay II 2026 – Jornada 6

Liga BetPlay II 2026 – Jornada 6 Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Santa Fe apuesta por su fortaleza defensiva

El conjunto cardenal llega a este encuentro después de conseguir un empate sin goles ante River Plate en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El 0-0 en Bogotá dejó completamente abierta una serie que tendrá su definición en territorio argentino, en un compromiso que Santa Fe deberá afrontar después de este nuevo desafío por el campeonato colombiano.

Antes de su presentación internacional, Santa Fe había conseguido resultados importantes en la Liga BetPlay. El equipo capitalino derrotó 2-0 a Boyacá Chicó y previamente había igualado 2-2 frente a Once Caldas, una secuencia que le permitió llegar al duelo contra América con buenas sensaciones.

Uno de los principales argumentos del equipo de Pablo Repetto ha sido precisamente su comportamiento defensivo. Esa fortaleza será puesta nuevamente a prueba ante un América que llega con números destacados en ataque y que buscará aprovechar cualquier desgaste del cuadro local.

América llega como líder e invicto

La realidad del conjunto escarlata es especialmente positiva. Bajo la dirección de David González, América de Cali ganó sus cuatro primeros partidos de la Liga y alcanzó los 12 puntos, registro que lo mantiene en la cima de la clasificación.

El cuadro vallecaucano viene de derrotar 1-0 a Atlético Nacional, después de haber conseguido otro triunfo por la mínima diferencia contra Once Caldas. Antes de esos resultados también protagonizó una contundente goleada 7-0 sobre Boyacá Chicó, confirmando el buen funcionamiento ofensivo que lo tiene como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

Ahora, América tendrá el reto de mantener su invicto en uno de los escenarios más importantes del fútbol colombiano y frente a un rival que llega motivado por sus últimos resultados.

Santa Fe y América, un enfrentamiento con mucha historia reciente

El duelo entre Santa Fe y América de Cali tiene además el atractivo de enfrentar a dos clubes tradicionales del fútbol colombiano con antecedentes recientes bastante parejos. El conjunto capitalino llega después de una contundente victoria 4-0 en el último cruce entre ambos, aunque América había conseguido imponerse en dos de los tres encuentros anteriores.

Si se toman como referencia los últimos ocho partidos entre ambos equipos, la paridad es todavía más evidente: Santa Fe consiguió tres victorias, América ganó otros tres compromisos y se registraron dos empates. El nuevo capítulo en El Campín servirá para definir cuál de los dos consigue imponerse en este momento particular de la temporad