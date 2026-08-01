Real Madrid y Fiorentina disputan este sábado 1 de agosto un atractivo amistoso de pretemporada en Austria, un compromiso que servirá para seguir afinando detalles de cara al inicio de la campaña 2026/27. Todas las miradas estarán puestas en el conjunto blanco, ahora dirigido por José Mourinho, que continúa moldeando un equipo con importantes novedades en su plantilla.
La goleada por 4-1 frente a Leganés dejó buenas sensaciones en el estreno de la pretemporada madridista. Federico Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Rubén Pulido fueron los autores de los goles en un encuentro disputado en Valdebebas y que permitió ver en acción a buena parte de los futbolistas del primer equipo.
Real Madrid vs Fiorentina: canales de TV y plataformas online HOY EN DIRECTO
- Colombia: 11:00 a.m. | Claro Sports.
- España: 6:00 p.m. | Realmadrid TV y RM Play.
- EE.UU. (ET): 12:00 m. | FOX Deportes, FOX One y FuboTV.
Mourinho sigue sumando efectivos para la nueva temporada
La preparación de Real Madrid continúa avanzando con buenas noticias para José Mourinho. Después del triunfo sobre Leganés, Antonio Rüdiger y Endrick regresaron a los entrenamientos tras concluir sus vacaciones luego del Mundial y ya trabajan con normalidad junto al resto del plantel.
Pese a ello, todo indica que ninguno de los dos será utilizado frente a Fiorentina. El cuerpo técnico considera prioritario completar su reacondicionamiento físico antes de darles minutos de competencia, por lo que su regreso oficial deberá esperar algunos días más.
Al mismo tiempo, el club aguarda la reincorporación de varias de sus principales figuras internacionales. Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella tienen previsto unirse progresivamente a la disciplina del equipo durante las próximas semanas.
Fiorentina llega con ritmo y movimientos importantes en el mercado
La Fiorentina afronta este amistoso con mayor continuidad competitiva, luego de disputar tres partidos de preparación en los últimos días. El conjunto italiano derrotó por 1-0 al Gubbio, perdió 3-2 frente al QPR y posteriormente volvió a ganar por la mínima diferencia ante Watford.
Además, la escuadra dirigida por Fabio Grosso continúa activa en el mercado de fichajes. El club mantiene el interés por incorporar al argentino Franco Mastantuono en condición de préstamo, mientras que ya oficializó el fichaje del joven defensor Víctor Valdepeñas, procedente de la cantera madridista. En contraste, Pietro Comuzzo fue transferido al Torino y Matías Moreno continuará su carrera en Venezia, como parte de una profunda renovación de la línea defensiva.
Real Madrid vs Fiorentina: probables alineaciones
Real Madrid (4-3-3)
- Arquero: Lunin.
- Defensas: Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen y Carreras.
- Mediocampistas: Valverde, Camavinga y Güler.
- Delanteros: Mastantuono, Gonzalo García y Ciria.
- Entrenador: José Mourinho.
Fiorentina (4-4-2)
- Arquero: David de Gea.
- Defensas: Álex Jiménez, Radu Drăgușin, Marin Pongračić y Niccolò Fortini.
- Mediocampistas: Mandragora, Atta y Fagioli.
- Delanteros: Kean y Piccoli.
- Entrenador: Fabio Grosso.