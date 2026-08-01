Junior recibe este fin de semana a Millonarios en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. Dos equipos llamados a pelear por el título se encuentran en Barranquilla con la obligación de sumar, luego de un comienzo de semestre marcado por los tropiezos y las dudas en su rendimiento.

La presión es mayor para el vigente bicampeón del fútbol colombiano. Junior llega golpeado tras quedar eliminado de la Copa Colombia frente a Barranquilla FC, su propio equipo filial, en una definición por penaltis que desató críticas por el nivel mostrado. Ahora, el conjunto dirigido por Alfredo Arias buscará recuperar la confianza ante un rival que también necesita reaccionar después de su caída en el debut liguero.

Junior vs Millonarios: canales de TV y plataformas online HOY EN DIRECTO

Partido: Junior FC vs Millonarios FC.

Junior FC vs Millonarios FC. Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026.

Sábado 1 de agosto de 2026. Hora: 8:15 p.m.

8:15 p.m. Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla.

Romelio Martínez de Barranquilla. Árbitro: Jhon Ospina.

Jhon Ospina. Evento: Liga BetPlay Dimayor II – 2026 (Jornada 2).

Liga BetPlay Dimayor II – 2026 (Jornada 2). Televisión: Win + Fútbol.

Win + Fútbol. Streaming: Win Play.

Junior busca reaccionar tras una semana muy difícil

El conjunto barranquillero necesita mostrar nuevamente la versión que lo llevó a conquistar dos títulos consecutivos. Después de la eliminación copera y de la derrota 2-1 frente a Deportes Tolima en el estreno del campeonato, la exigencia sobre el plantel aumentó y el margen de error comienza a reducirse.

Para este compromiso, Mauro Silveira volverá a custodiar el arco tras cumplir la fecha de suspensión que arrastraba por acumulación de tarjetas amarillas. También estarán nuevamente disponibles los delanteros Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski, quienes no pudieron actuar en Ibagué por sanción. Muriel llega motivado luego de marcar dos goles en la serie de Copa Colombia, mientras que el atacante argentino buscará estrenarse oficialmente en las redes con la camiseta rojiblanca.

La única ausencia obligada seguirá siendo Jesús Rivas, quien todavía debe cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión sufrida en la final de la Liga BetPlay I frente a Nacional.

Millonarios recupera piezas importantes para visitar Barranquilla

En Millonarios también hay novedades positivas de cara al compromiso. El técnico Fabián Bustos incluyó por primera vez en la convocatoria al defensor Stiven Barreiro, uno de los principales refuerzos para esta temporada, quien podría hacer su debut oficial con el equipo embajador.

Además, el cuadro azul recupera a dos futbolistas importantes después de cumplir sus respectivas sanciones. Andrés Llinás vuelve para fortalecer la defensa, mientras que Andrey Estupiñán reaparece como una alternativa ofensiva para un equipo que necesita dejar atrás la derrota 1-0 sufrida frente a Atlético Bucaramanga en la primera fecha y comenzar a sumar en el campeonato.

Junior vs Millonarios: probables alineaciones

Junior FC

Arquero: Mauro Silveira.

Mauro Silveira. Defensas: Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jermein Peña y Yeison Suárez.

Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jermein Peña y Yeison Suárez. Mediocampistas: Juan David Ríos, Fabián Ángel, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Bryan Castrillón.

Juan David Ríos, Fabián Ángel, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Bryan Castrillón. Delantero: Luis Fernando Muriel.

Luis Fernando Muriel. Entrenador: Alfredo Carlos Arias.

Millonarios FC