Elche CF y Barcelona se enfrentan esta noche en el Estadio Martínez Valero por la segunda jornada de LaLiga 2026/27, en el estreno oficial del vigente campeón. El conjunto azulgrana no pudo disputar su partido correspondiente a la primera fecha contra Athletic Club, aplazado para el próximo 27 de agosto, por lo que hará su presentación en el campeonato ante un Elche que ya tuvo actividad oficial. Además, será una nueva oportunidad para comenzar a ver la versión del Barça de Hansi Flick, que cuenta este curso con un fichaje de enorme jerarquía como Rodri, reciente campeón del mundo con España y una de las grandes incorporaciones del mercado.

El equipo culé llega a este compromiso después de cerrar su preparación con dos triunfos que dejaron buenas sensaciones en ataque. Primero goleó 5-2 al Basilea en territorio suizo, con anotaciones de Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal y un doblete de la nueva joya Jesse Bisiwu. Posteriormente, tres días después, derrotó 2-1 al Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper gracias a los goles de Abdelkarim y Raphinha. El rendimiento ofensivo fue uno de los puntos destacados del equipo de Flick, aunque todavía persisten algunos interrogantes en la última línea.

Elche vs FC Barcelona: canales TV y plataformas online HOY EN DIRECTO

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Elche llega con un punto y buenas sensaciones

A diferencia de su rival, Elche CF ya disputó su primer compromiso oficial de la temporada. El equipo dirigido por Martín Anselmi igualó 1-1 ante Deportivo La Coruña en Riazor, en un partido en el que mostró una propuesta ambiciosa y generó oportunidades suficientes para haber conseguido los tres puntos.

Pierre-Emerick Aubameyang puso en ventaja al conjunto local, pero Marc Aguado apareció en el segundo tiempo para establecer la igualdad de cabeza. El mediocampista fue uno de los jugadores más destacados del debut y además confirmó su importancia dentro de la estructura planteada por Anselmi.

El entrenador argentino mantuvo durante la pretemporada un esquema con tres defensores centrales y dos carrileros, fórmula que volvió a utilizar en Riazor. En esa línea de tres también tuvo protagonismo Fede Redondo, quien actuó como líbero y podría volver a desempeñar ese papel ante Barcelona.

Anselmi recupera opciones para enfrentar al campeón

En cuanto a las novedades de la plantilla, Yago Santiago continúa con su proceso de recuperación de una lesión de rodilla, mientras Grady Diangana arrastra una molestia muscular que lo mantiene en duda. La buena noticia para Anselmi es que Pedro Bigas ya está recuperado y aparece como una alternativa disponible para reforzar la defensa.

El técnico también cuenta con varios de los refuerzos incorporados durante el mercado. Fer Niño, Facu Buonanotte y Javi Morcillo ya están integrados al plantel y pueden ser considerados para este exigente compromiso ante el vigente campeón de LaLiga.

Rodri es la gran novedad del Barcelona

La principal noticia en el entorno de Barcelona durante este verano ha sido la incorporación de Rodri. El mediocampista firmó contrato hasta 2030 después de completar su traspaso desde Manchester City y fue presentado ante los aficionados en el Camp Nou durante el Trofeo Joan Gamper.

Sin embargo, su debut oficial todavía tendrá que esperar. El internacional español es una de las grandes apuestas del club para esta temporada, pero Hansi Flick deberá aguardar para contar con él en un partido oficial.

En cuanto a las bajas, Frenkie de Jong continúa fuera de competencia debido a la lesión de rodilla que sufrió durante el Mundial. A esa ausencia se suma la de Roony Bardghji, quien fue operado después de sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla y tendrá un periodo de recuperación estimado de al menos seis meses.

Flick define su mediocampo para el estreno en LaLiga

Una de las principales incógnitas del Barcelona estará en la conformación del mediocampo. La llegada de Rodri aumenta la competencia por los puestos interiores, mientras que varios jóvenes dejaron buenas actuaciones durante la preparación.

Entre ellos aparece Xavi Espart, quien tuvo protagonismo en el Trofeo Joan Gamper y podría recibir minutos en este comienzo de la competición. Flick tendrá que encontrar el equilibrio entre los futbolistas de experiencia y las nuevas alternativas que dejaron buenas sensaciones durante la pretemporada.

Elche vs Barcelona: probables alineaciones

Elche CF (3-4-2-1):

Matías Dituro; David Affengruber, Fede Redondo, Víctor Chust; Buba Sangaré, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Germán Valera; Ali Houary, Lucas Cepeda; Fer Niño.

Entrenador: Martín Anselmi.

FC Barcelona (4-2-3-1):

Joan García; Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Anthony Gordon.

Entrenador: Hansi Flick.