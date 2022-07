Hernán Torres: del “primer tiempo catastrófico” a “jugamos como juveniles”

Segundo juego consecutivo en el que el Deportes Tolima no puede sumar de a tres puntos en su casa. Esta vez cayó 1-3 ante DIM en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay 2022 – II.

Sobre este juego y el momento que atraviesa el Deportes Tolima habló Hernán Torres en la rueda de prensa posterior al compromiso disputado en el Manuel Murillo Toro (Ibagué).

“Estamos en fútbol y hay criticas, cuando no se gana tenemos que aceptarlas. La verdad no hicimos un buen juego, la verdad el primer tiempo fue catastrófico lo que hicimos y vamos a corregir. Sí preocupa, pero ustedes sabes todas las dificultades que hemos tenido nosotros. Debemos corregir y trabajar”, inició.

Sobre la mejoría en el segundo tiempo dijo que “yo pienso que hubo una mejoría en los centrales. Estabilizamos, nos equilibramos, fuimos más sapientes, mejoramos bastante. No entró la pelota. No me gusta dar esas disculpas, pecamos en muchos centros, no tenemos alternativas de generar y caímos en muchas”.

“Me voy muy preocupado porque me están haciendo los goles que no me han hecho en los torneos que he dirigido. No hay ningún juvenil, el resto son de experiencia, de recorrido y hoy jugamos como juveniles. Así que hay que centrarnos. Estamos en un grande como el Deportes Tolima y por eso fuimos contratados”, concluyó.