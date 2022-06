¿¡Cuánto!? La cifra que tendría que pagar Deportivo Cali por Dayro Moreno

Extraoficialmente empiezan a conocerse detalles de la intención que tiene Deportivo Cali de fichar a Dayro Moreno. Hablan de estos números.

Los dijeron en la edición de El Corrillo de Mao del 15 de junio. Lo que hablaron los periodistas Mario Alfonso Escobar y Nelson Sandino al respecto tiene que ver con una indemnización para Atlético Bucaramanga de 300 a 350 millones de pesos. Eso es lo estaría establecido en el contrato del jugador para aquel que quiera darlo por terminado antes de tiempo. Está firmado hasta finales de 2022.

Más de las versiones sobre Dayro Moreno y Deportivo Cali

Otros de los periodistas que tocaron el tema al aire fueron Alexis Rodríguez y Pipe Sierra en El Camerino Twitch. Su información es: “Deportivo Cali sí preguntó por Dayro Moreno. Es el único equipo que ha preguntado por él, pero no tiene el músculo financiero para pagar la cláusula de rescisión que es alta”. No dio la cifra, pero aseguró que el cuadro verdiblanco no está dispuesto a pagarla.

Ahí va el tema. Dayro Moreno tiene vínculo firmado con Atlético Bucaramanga hasta finales de 2022 y quien pretenda ficharlo antes deberá pagar una rescisión. Ya se habla de cifras que son extraoficiales. Deportivo Cali es el más interesado. Estaría negociando ese valor, tal cual lo hace con Agustín Vuletich para su salida del plantel.

Las versiones sobre el negocio con Dayro Moreno