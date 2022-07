David González aclaró los casos de Daniel Londoño y Larry Angulo en el DIM

Independiente Medellín es uno de los equipos que menos se ha movido en cuento a fichajes se refiere y solo cuentan con el regreso de Christian Marrugo.

En cambio, son seis las salidas que ha tenido el equipo. Sin embargo, desde el DIM no han mostrado mucho interés en reforzar la plantilla, teniendo en cuenta que solo estarán en la liga y Copa Betplay y no disputarán torneo internacional.

En las últimas horas se habló del lateral de Envigado, Daniel Londoño, como uno de los posibles fichajes, además de la permanencia de Larry Angulo, quien regresó al DIM tras finalizar el préstamo con América de Cali.

Sobre esto habló David González con ‘Gente, Pasión y Fútbol’, y allí dio a entender que no habrían más caras nuevas para la segunda temporada.

Sobre Larry Angulo dijo que “se presentó a entrenamientos. Es un jugador que evaluaremos, y miraremos cuáles son sus intensiones. Él también tendrá intensiones de ir al exterior o estar en otro lugar. Será algo que se aclarará en los siguientes días, mientras tanto sigue entrenando con el grupo”.

Tema Daniel Londoño. “Los jugadores que lleguen, lleguen porque se necesitan y en esas posiciones, como entrenador, estoy augusto en esa posición con los cuatro laterales que tengo y traer a alguien sin que salga otro es empezar a relegar y no estoy de acuerdo con eso. No es saludable para la convivencia del grupo. Por ahora esa posibilidad no está”.