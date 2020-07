Día sin IVA: Buscar y comprar online en Éxito, Alkosto, Jumbo, Olímpica…

Para el Segundo Día sin IVA el comercio electrónico será gran protagonista. ¿Cómo acceder a las tiendas online de los principales almacenes colombianos?

Para esta jornada todo lo relacionado con electrodomésticos, equipos de comunicaciones y computadores solamente se puede comprar de manera virtual. La razón de esta decisión se justifica en evitar al máximo aglomeraciones cuando se hagan compras de manera presencial.

Además, los electrodomésticos ocuparon un lugar preponderante entre los artículos más comprados en el primer Día sin IVA. Al trasladarlos a comprar virtuales facilitarán los controles de bioseguridad, sin dejar de lado la responsabilidad de cada ciudadano durante estas jornadas.

Las grandes plataformas se alistan con sus mejores ofertas, pero también con el propósito de evitar congestiones por exceso de clientes en compras virtuales. Ese inconveniente también quedó dentro de los lunares registrados en la primera jornada, con varias páginas caídas.

Así mismo, en esta ocasión las tiendas también adoptaron nuevas medidas dispuestas por la Superintendencia de la Industria y Comercio con relación a la forma en que las tiendas deben informar a sus clientes acerca de los artículos sin IVA, aclarar que no son descuentos de la tienda y evitar publicidad engañosa, entre otras disposiciones.

En consecuencia, los clientes que hagan sus compras en el Día sin IVA tendrán una información más clara y precisa sobre los productos que puede adquirir. Aplica por igual para tiendas virtuales como en puntos de venta presencial.

Comprar online en las grandes tiendas

Para el apartado de electrodomésticos en especial, como también los demás artículos de los demás grupos, el comercio electrónico tiene una prueba de fuego durante el viernes 3 de julio, cuando se cumple el segundo de los tres Días sin IVA previstos para este 2020 en todo el territorio colombiano.

Éxito

https://www.exito.com/diasiniva es la dirección web que los Almacenes Éxito tiene para sus clientes en la modalidad virtual, no sin antes especificar que tiene ventas presenciales en los demás artículos exentos del Impuesto al Valor Agregado.

El horario de la tienda virtual en esta jornada del viernes 3 de julio es a partir de las 12:01 a.m. hasta las 6:00 p.m. Para los puntos de venta físicos, los horarios de atención varían, según los decretos departamentales y municipales, aunque en promedio se abre desde las 6:00 a.m.

Alkosto

Ktronix, línea especializada en tecnología que tiene Alkosto, no atenderá en forma presencial. Todas las ventas las hace a través de su portal https://www.ktronix.com/.

Previo a la apertura oficial de su tienda online, Ktronix tiene un catálogo con las ofertas destacadas que tendrá en el segundo Día sin IVA.

Falabella

Quienes acceden a www.falabella.com.co el día 3 de julio de una vez encuentran los artículos que no se encuentran gravados con el impuesto, tal cual se recomendó. Se deja claro que no es ninguna promoción, sino que los descuentos corresponden a la exención establecida en el Decreto Legislativo No. 682 del 21 de mayo de 2020.

Jumbo

Previo a la jornada su tienda online oficial, a la cual se ingresa desde https://www.tiendasjumbo.co/ se encuentra en mantenimiento. “Ahorro para que lleves más”, es el lema de la campaña que tiene Jumbo para esta jornada sin IVA.

Home Center

La tienda online es https://www.homecenter.com.co/. No hay alguna mención especial sobre horarios para compras online, pero sí anticipan que la tienda contará con toda la información clara acerca de los artículos exentos del IVA.

Olímpica

El horario oficial de la tienda online de los almacenes Olímpica es desde las 12:30 a.m. del 3 de julio y hasta las 9:00 p.m. Electrodomésticos, computadores, televisores, juguetería y más productos de los que están incluidos en el listado sin IVA son los ofrecidos por esta cadena de almacenes con fuerte presencia en Colombia.

Pepe Ganga

Una delas tiendas online con buen inventario en productos sin IVA para niños, como juguetes y ropa, entre otros, es Pepe Ganga. La encuentran en https://www.pepeganga.com/.