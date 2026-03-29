El precio de la luz es un factor clave en el día a día de millones de hogares españoles. Saber cuándo utilizar los electrodomésticos puede significar un ahorro considerable en la factura mensual. Aunque las tarifas varían diariamente, conocer las franjas más económicas y evitar las horas punta ayuda a optimizar el consumo eléctrico en cualquier época del año.

Aunque la dinámica del mercado energético puede ser compleja, es esencial tener claro cómo funcionan los precios por hora. En este artículo, te mostraremos cuáles son habitualmente los mejores momentos para encender tus aparatos eléctricos y cómo interpretar de forma sencilla la información sobre el coste eléctrico, facilitándote herramientas para ahorrar en tu hogar.

¿Qué influye en las variaciones horarias del precio de la luz?

Las tarifas eléctricas por hora están determinadas principalmente por la oferta y la demanda energética, así como por las condiciones climáticas y la producción de energías renovables. Habitualmente, durante las primeras horas de la mañana y especialmente durante la tarde-noche, se producen incrementos en el precio debido al mayor consumo generalizado.

Además, los días festivos o fines de semana, la demanda industrial disminuye considerablemente, lo que habitualmente se traduce en precios más bajos durante estos periodos, especialmente en franjas horarias específicas.

Mejor horario para ahorrar en la factura eléctrica

Como regla general y según las tendencias históricas, la franja horaria más barata para consumir energía suele situarse entre las últimas horas de la tarde y primeras horas de la noche, habitualmente entre las 18:00 y las 20:00 horas. Por el contrario, los picos más altos de precio suelen concentrarse en torno a las primeras horas de la mañana (de 8:00 a 9:00 horas).

Conocer estos tramos permite planificar el uso de aparatos eléctricos con alto consumo energético, como lavadoras, lavavajillas o termos eléctricos, asegurando un ahorro notable a largo plazo.

Factor Detalle Precio medio habitual Entre 0,09 y 0,11 €/kWh Franja más barata Entre las 18:00 y las 20:00 Franja más cara Entre las 8:00 y las 9:00 Influencia principal Demanda doméstica e industrial

Siguiendo estas recomendaciones, podrás mantener bajo control tu factura eléctrica y aprovechar mejor tus recursos económicos, independientemente del día específico del año.

Aquí tienes el listado completo del precio de la luz por horas para hoy domingo, 29 de marzo de 2026: