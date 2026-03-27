El mercado energético sorprende gratamente este sábado 28 de marzo con un desplome notable en el coste de la electricidad en España. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la tarifa promedio alcanzará apenas los 3,03 euros por megavatio hora (€/MWh), marcando un descenso significativo respecto al día anterior. Esta bajada sustancial permitirá a los consumidores reducir considerablemente sus gastos eléctricos, especialmente en los hogares que optimicen el uso de electrodomésticos en los momentos clave.

Este descenso en los precios responde a factores combinados, como una menor demanda industrial típica de los fines de semana y la alta producción de energías renovables. De esta forma, el mercado ofrece incluso precios negativos en determinadas franjas horarias, incentivando el consumo durante esos períodos, lo que resulta una oportunidad inmejorable para quienes busquen reducir al máximo su factura mensual.

¿Cuáles son las horas más económicas para consumir electricidad?

Las horas más ventajosas del día para consumir electricidad serán entre las 14:00 y las 16:00 horas, con una tarifa excepcional de -5,00 €/MWh. También destaca por su precio muy atractivo el intervalo de 12:00 a 13:00 horas, cuando la tarifa será de -4,75 €/MWh. Aunque los valores negativos pueden llamar a confusión, no significan electricidad gratuita; se traducen en descuentos puntuales derivados del excedente de generación energética en esas franjas.

Los momentos más costosos para evitar en tu factura

Por el contrario, las horas menos recomendables para el uso intensivo de electrodomésticos serán entre las 00:00 y las 01:00 horas, cuando el precio se elevará hasta los 11,68 €/MWh. Otro tramo de alto coste será el comprendido entre las 20:00 y las 21:00 horas, con un precio igualmente elevado, situándose en 11,48 €/MWh. Estas franjas deben ser tenidas en cuenta por los consumidores que desean controlar el gasto energético y evitar sorpresas en la próxima factura.

Resumen de precios por horas, sábado 28 de marzo de 2026:

00:00 – 01:00: 11,68 €/MWh

01:00 – 02:00: 8,61 €/MWh

02:00 – 03:00: 8,42 €/MWh

03:00 – 04:00: 8,23 €/MWh

04:00 – 05:00: 8,20 €/MWh

05:00 – 06:00: 8,88 €/MWh

06:00 – 07:00: 8,83 €/MWh

07:00 – 08:00: 3,45 €/MWh

08:00 – 09:00: -0,07 €/MWh

09:00 – 10:00: -1,36 €/MWh

10:00 – 11:00: -2,55 €/MWh

11:00 – 12:00: -3,88 €/MWh

12:00 – 13:00: -4,75 €/MWh

13:00 – 14:00: -4,06 €/MWh

14:00 – 15:00: -5,00 €/MWh

15:00 – 16:00: -5,00 €/MWh

16:00 – 17:00: -4,50 €/MWh

17:00 – 18:00: -1,48 €/MWh

18:00 – 19:00: 0,56 €/MWh

19:00 – 20:00: 7,02 €/MWh

20:00 – 21:00: 11,48 €/MWh

21:00 – 22:00: 11,10 €/MWh

22:00 – 23:00: 6,42 €/MWh

23:00 – 24:00: 2,45 €/MWh

Claves rápidas para ahorrar

Horas más baratas: 14:00 – 16:00 ( -5,00 €/MWh , las mejores del día) 12:00 – 13:00 ( -4,75 €/MWh ) En general, de 10:00 a 17:00 es muy buen tramo

Horas más caras: 00:00 – 01:00 ( 11,68 €/MWh , la más cara) 20:00 – 22:00 ( muy caras también )



En comparación con el mismo período del año pasado, el mercado energético muestra un ahorro notable, lo que refleja una clara tendencia a la baja impulsada por el aumento en la producción renovable y una optimización en el consumo energético. Esto representa una oportunidad destacada para aprovechar estas franjas horarias con precios mínimos y así reducir notablemente la factura eléctrica mensual.