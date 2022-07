Pagos del Ingreso Solidario en julio y agosto por SuperGIROS

Se aproxima un nuevo ciclo de pagos en el Ingreso Solidario, siendo SuperGIROS el servicio responsable de pagar el subsidio a los no bancarizados.

Cuando un beneficiario del programa no está en el sistema financiero, no tiene cuenta de ahorros o digital, se considera no bancarizado. El medio que tiene para que le llegue el Ingreso Solidario es por intermedio de SuperGIROS.

Es a través de dicha compañía postal que se les paga, usando un medio de pago presencial. El beneficiario del subsidio debe ir por su dinero a una de las sedes. Importante presentar el documento de identificación original.

Por SuperGIROS también se han hecho pagos del incentivo a los beneficiarios que, aun siendo bancarizados, tuvieron problemas por rechazo o bloqueo. Les asignaron este medio de pago para que no dejen de recibir el dinero en cada periodo activo del programa social.

Pagos de julio y agosto por SuperGIROS

Lo primero que conviene aclarar en este caso es que por SuperGIROS hay un ciclo activo de pagos, pero no es para todos los beneficiarios del Ingreso Solidario. Desde el pasado 14 de julio y hasta el próximo 23 tienen plazo de cobrar el dinero los beneficiarios con giros pendientes del 2021.

En cuanto al giro actual, el que comprende el periodo de julio y agosto, aún se espera la confirmación de la fecha oficial en la cual se iniciará el pago del incentivo.