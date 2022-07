Prosperidad Social, la entidad a cargo del programa social del Ingreso Solidario, actualizó la consulta en la web oficial.

Ingreso Solidario tiene su página oficial y al lado de la carpeta ciudadana digital son los únicos medios válidos para hacer consultas relacionadas con el Ingreso Solidario. Estos sitios, como todos aquellos relacionados con el Gobierno Nacional, terminan sus URL en GOV.co.

Además, tales páginas dan la seguridad de estar ante medios oficiales. No deben dejarse engañar de otras páginas que solicitan información para inscripciones o registros. Ingreso Solidario no es eso. El programa focalizó a sus beneficiarios, así que nunca hubo inscripciones, no registros previos. La consulta como tal no es una formalización de registro.

¿Para qué se consulta en el Ingreso Solidario?

En primer lugar, para saber si es beneficiario. Este año el programa social sumó nuevos hogares, dentro de la misión que tiene para llegar a los cuatro millones de hogares beneficiarios. Así mismo, aquellos que ya estaban en el programa pueden verificar si aparecen o no activos.

La web oficial del Ingreso Solidario: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

También en la carpeta ciudadana digital, que es un servicio para trámites en las entidades del estado, es una ayuda valiosa en todo este proceso de conocimiento acerca del Ingreso Solidario. Una vez inscritos en este servicio (no en el programa social, para que por favor eviten las confusiones) pueden consultar, ya que el sistema les dice si están o no en el listado de los beneficiarios: https://carpetaciudadana.and.gov.co/.