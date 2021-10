Millonarios explica por qué hizo público el fichaje de Álvaro Montero

Una de las contrataciones más importantes de Millonarios en los últimos años es la del arquero Álvaro Montero, quien ya firmó.

No es habitual que se hagan este tipo de movimientos, en plena competencia, con Montero en otro club del fútbol colombiano, siendo rival directo de Millonarios en la lucha por los primeros puestos. Hasta hace unos meses el golero de 26 años fue verdugo del club albiazul en la final del primer semestre.

Tampoco es común, y este es el hecho que provocó la discordia, que se hagan anuncios de fichajes cuando hay un torneo aún en disputa. Montero ya había expresado su deseo de cambiar de aire. La oficialización del fichaje, convertirlo en algo público, es lo que tanto incomodó al Tolima, donde el arquero tiene contrato vigente hasta diciembre. Allí ya decidieron no contar más con él desde lo competitivo.

¿Por qué en Millonarios hicieron público el fichaje?

Si bien ya se conoce la versión del Tolima, que se refirió al fichaje como una forma poco ortodoxa de hacer las cosas en Millonarios, faltaba la otra versión.

Desde el equipo capitalino justificaron el motivo por el cual hicieron público el fichaje. De acuerdo con Enrique Camacho, presidente de Millonarios.

“Esa contratación se produjo porque necesitábamos definir una posición que nos parecía muy importante en Millonarios. El jugador quería negociar y por eso llegamos a un acuerdo y por transparencia quisimos comunicarlo, debido a que el equipo va a estar enfrentando al Tolima en un próximo partido y no sería conveniente que se supiera que estábamos ya con un jugador de ellos firmado”, explicó Camacho a Caracol Radio.

Tolima decidió no contar más con Montero en Liga. Una decisión sobre la cual no hay opiniones en Millonarios. “Respetamos lo que el Tolima decida hacer, es una decisión del Tolima y yo no opino sobre las decisiones del Tolima”, aseguró Camacho.