Tulio Gómez: “En Millonarios aguantaron a Gamero y hoy se ven los resultados”

El máximo accionista del América de Cali se refirió a lo que ha sido el proceso de Juan Carlos Osorio y lo comparó con lo sucedido en otro club de la Liga BetPlay.

Tulio Gómez confió en la capacidad de Juan Carlos Osorio, tanto al momento de contratarlo como ahora que las cosas están complicadas. Decidió darle la oportunidad al entrenador de revertir la situación cuando quedan 5 partidos para el final del todos contra todos en la Liga BetPlay. El empresario analizó el momento del equipo.

En diálogo con el diario El País de Cali, habló sobre lo importante de la paciencia. “Millonarios aguantó a Gamero, que el año pasado no ganó nada. Alguien me dijo que a Gamero le recomendaron cerrar los ojos y no mirar la prensa, nada, centrarse solo en su proyecto, y hoy se le están dando los resultados. En Millonarios fueron valientes y eso se necesita para no dejarse presionar de los agentes externos“.

Le consultaron sobre si está buscando alternativas para el cuerpo técnico. “Tendríamos que pensar ya en el otro año, porque para qué traer un técnico por un mes y por fuera de los cuadrangulares. Con Osorio o sin Osorio, tenemos que empezar ya a confeccionar la nómina del 2022, y ojalá sea con Osorio“.

En cuanto a los jugadores que ficharon, dijo. “Queda la sensación que América invirtió mucho dinero en el técnico, pero poco en jugadores… Pero mire lo que hacen Envigado, Jaguares, Alianza, Pereira, son equipos que no tienen nóminas costosas. A veces no se trata de tener a los mejores jugadores“.