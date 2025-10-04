La Premier League 2025-26 presenta uno de los choques más esperados de la temporada: Chelsea vs Liverpool, encuentro válido por la Fecha 7 del campeonato inglés. El partido se disputará este sábado 4 de octubre de 2025 en el legendario Stamford Bridge, desde las 18:30 en España y las 11:30 en Colombia.

Los dos equipos llegan con realidades distintas pero con la misma necesidad: sumar tres puntos ante un rival directo en la lucha por los puestos de privilegio. Mientras que los Blues atraviesan dificultades con varias bajas en defensa, los Reds buscan mantener el ritmo competitivo pese a las ausencias en su plantilla.

Dónde ver Chelsea vs Liverpool en España, Colombia y otros países

El compromiso entre Chelsea y Liverpool se podrá seguir en directo a través de las siguientes señales:

España : transmisión exclusiva en DAZN (TV y online) .

: transmisión exclusiva en . Colombia y el resto de Sudamérica : disponible en ESPN (TV) y Disney Plus (online) .

: disponible en y . México : cobertura por TNT Sports .

: cobertura por . Estados Unidos : disponible en vivo por Peacock .

: disponible en vivo por . Reino Unido: se verá a través de Sky Sports en todas sus plataformas.

De esta manera, los fanáticos en diferentes países podrán disfrutar del clásico inglés tanto por televisión como por streaming.

Estadio del partido de la Premier League: Stamford Bridge

El escenario del duelo será Stamford Bridge, la casa del Chelsea en Londres, un estadio con capacidad para más de 40.000 espectadores. El recinto será testigo de un enfrentamiento que promete intensidad y goles entre dos equipos que han protagonizado duelos memorables en los últimos años de la Premier League.

Horario de Chelsea vs Liverpool en distintos países

El partido se jugará en horarios diferentes según la región:

España : 18:30 horas

: 18:30 horas Colombia, Perú y Ecuador : 11:30 horas

: 11:30 horas Argentina, Uruguay y Chile : 13:30 horas

: 13:30 horas México : 10:30 horas

: 10:30 horas Estados Unidos (Este) : 12:30 horas

: 12:30 horas Estados Unidos (Pacífico) : 09:30 horas

: 09:30 horas Inglaterra y Portugal : 17:30 horas

: 17:30 horas Alemania, Francia e Italia: 18:30 horas

Probables alineaciones de Chelsea y Liverpool en Stamford Bridge

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong, Benoit Badiashile, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte; Estevao, Pedro Neto y Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Alexander Isak. DT: Arne Slot.

Noticias del Chelsea para el partido

El Chelsea afronta el encuentro con un número importante de bajas. El equipo de Enzo Maresca no podrá contar con los defensores Levi Colwill, Wesley Fofana y Tosin Adarabioyo, todos lesionados, ni con el mediocampista Darío Essugo, operado de muslo.

El técnico italiano reconoció la dificultad de ajustar la zaga: “En este momento, creo que tenemos cuatro o cinco defensas de baja. Intentaremos adaptarnos y encontrar la solución adecuada para mañana”.

A estas ausencias se suman las de Liam Delap, Cole Palmer y Andrey Santos. Además, Trevor Chalobah está suspendido tras su expulsión ante Brighton, aunque Pedro Neto podrá estar disponible pese a su expulsión a mitad de semana en otro torneo.

Noticias del Liverpool para el partido

En los Reds, la principal incógnita pasa por la presencia del arquero Alisson Becker, quien sufrió molestias en el muslo. El brasileño podría quedar descartado si no responde a las pruebas médicas previas. Además, Hugo Ekitike sigue en recuperación.

Por otro lado, hay una noticia positiva: el delantero Federico Chiesa podría reaparecer tras superar unas molestias físicas. Sin embargo, Giovanni Leoni continúa de baja de larga duración tras una lesión del ligamento cruzado anterior.