Santa Fe perdió 1-0 ante Envigado y complicó su primer objetivo: clasificar al grupo de los ocho, y ahora deberá ganar todo lo que resta en casa y pellizcar algo por fuera.

El Cardenal no hizo un mal compromiso en el polideportivo Sur. Sin embargo, una tempranera expulsión condicionó el juego que planeó Martín Cardetti.

Envigado era un rival directo del conjunto capitalino y tras este resultado, el Cardenal quedó seriamente comprometido en sus aspiraciones a clasificar al grupo de los ocho.

El cuadro que dirige Martín Cardetti se devolverá a Bogotá con las manos vacías y con más dudas que certezas, pues a pesar del resultado no hizo un mal partido en la ciudad de Medellín.

Santa Fe quedó en la séptima casilla con 22 puntos, mientras que Envigado es quinto con 23, a falta de cinco juegos para terminar la fecha 15.

Tabla de posiciones tras derrota de Santa Fe ante Envigado FC

Lo que sigue para Independiente Santa Fe en Liga

Santa Fe vs. Alianza petrolera

Millonarios vs. Santa Fe

Santa Fe vs. Jaguares

Cali vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Santa Fe