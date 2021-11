Independiente Santa Fe todavía tiene chances de avanzar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2021-II y deberá ganar su tres partidos restantes del todos contra todos.

Mientras eso sucede, su presidente, el señor Eduardo Méndez, ya piensa en la estructura de la nómina de cara al 2022. Sin embargo, prefiere esperar en qué termina este semestre y mirar si logran pelear por el título o por lo menos ir a un torneo internacional.

+ Así le está yendo a Luis Manuel Seijas en el fútbol de los Estados Unidos

Ante esto, se conoció que ya ha preguntado por varios jugadores del rentado nacional. Uno de esos es Nelson Deossa, jugador del Atlético Huila, de 21 años de edad, que es pretendido por varios clubes del FPC, entre esos el Cardenal.

Así lo dijo el mismo presidente del elenco opita en entrevista del Vbar Caracol. Allí, Juan Patarroyo confesó que Eduardo Méndez, mandamás del equipo bogotano, ya preguntó por el jugador, pero todavía no hay ofertas concretas.

“Me lo preguntó mi gran amigo Eduardo Méndez cuando Santa Fe vino a jugar acá (Huila) él estuvo en el partido y al otro día bien temprano llamó a preguntar por él”.

Y agregó que “bastantes equipos han preguntado por él. Gabriel Camargo también (Tolima), la verdad hay que manejar bien el tema. Me han llamado equipos grandes del fútbol colombiano y les he dicho que me hagan una oferta para no empezar con el tire y afloje antes dé. Es evidente que es un jugador con una condiciones excepcionales y no puede quedarse en la B”.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️¿Qué equipos han pedido a Nelson Deossa? 🔊”Me lo preguntó Eduardo Méndez”: Juan C. Patarroyo ➡️El presidente de Huila habló de las ofertas que han llegado por el joven jugador: https://t.co/llnjFtftd7 📻Neiva: 105.1FM-1010AM por @CaracolRadio pic.twitter.com/NRsFYNn0R3 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 4, 2021

¿Quién es Nelson Deossa?

Es mediocampista de perfil zurdo. Lleva 17 partidos como profesional, todos con el Atlético Huila. A pesar de su gran remate de media distancia no ha marcado su primer gol como profesional. Sin embargo, sus grandes actuaciones lo ponen hoy en día en la mira de varios equipos del FPC.