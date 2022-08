Jerson Malagón contó la razón por la que salió de Santa Fe

Jerson Malagón fue uno de los fichajes más tractivos a comienzos de año en Independiente Santa Fe y no solo por su nivel futbolístico sino por su pasado en la Barra Brava del club.

El jugador llegó proveniente desde América de Cali y a pesar de que cumplió su sueño de jugar con el club de sus amores, no pudo continuar en el equipo por razones que aún se desconocen. Lo cierto es que ahora llegó a Deportivo Pasto, elenco donde es querido por su importante pasado.

+ Alfredo Arias confirmó un fichaje más para Santa Fe

Sobre esto habló este lunes con Win Sports y allí contó las razones por la que , según él, se fue del ‘Cardenal’ a mitad de año, algo que sorprendió a una parte de la hinchada y más porque la defensa fue una de las zonas donde más cambios hubo.

“Para nadie es un secreto que soy hincha de Santa Fe y no se me dieron las cosas, pero cuando no se clasifica y llega técnico nuevo, cambian las condiciones, no iba a ser tenido en cuenta y decidí dar un aso al costado”, confesó Malagón.

+ El duro calendario que tendrá Santa Fe en agosto

☀☕”Lastimosamente no se me dieron las cosas en Santa Fe, entonces preferí dar un paso al costado”: Jerson Malagón, jugador de Deportivo Pasto#PrimerToque pic.twitter.com/tML3JX8DEL — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 1, 2022

Con la camiseta del Cardenal, el jugador bogotano jugó 15 partidos, 12 de ellos por liga y uno por copa. En el torneo local anotó un gol, el cual se o hizo a Patriotas el pasado 1 de marzo del presente año.