El duro calendario que tendrá Santa Fe en agosto

La fecha 5 termina con el cásico de rojos entre Independiente Santa Fe vs. América de Cali, duelo que se disputará este martes 2 de agosto en el estadio El Campín.

El conjunto Cardenal llega a este compromiso ocupando la casilla 13 con cinco puntos, mientras que los Escarlatas son 16 con dos unidades.

Comenzó agosto y este será un mes bastante apretado para el cuadro capitalino; más allá de los viajes y desplazamientos, se enfrentará a rivales directos como son, además del América, Deportes Tolima y Medellín.

El calendario de Santa Fe en agosto

2/ 08/ Independiente Santa Fe vs. América de Cali – Estadio el Campín (8: 05 p.m.)

7/ 08/ Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe – Estadio Hernán Ramírez Villegas (8: 15 p.m.)

13/ 08/Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima – Estadio el Campín (5: 30 p.m.)

20/ 08/ DIM vs. Independiente Santa Fe – Estadio Atanasio Girardot (8: 15 p.m.)

28/ 08/ Independiente Santa Fe vs. Patriotas – Estadio el Campín. (por definirse).

De momento, el Cardenal suma cinco puntos, producto de una victoria (Cortuluá), dos empates (La Equidad y águilas Doradas) y una derrota (Junior).