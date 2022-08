Alfredo Arias confirmó un fichaje más para Santa Fe

Alfredo Arias habló este lunes en la previa al juego entre Santa Fe vs. América de Cali, correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2022 – II.

El uruguayo habló con Win Sports y más allá de la confianza en el plantel que hay, confirmó que llegará un jugador más, seguramente en el mediocampo.

+ El duro calendario que tendrá Santa Fe en agosto

“Yo me he cuidado en las notas; no me gusta que la gente piense que estoy poniendo excusas, pero sí estamos en una construcción , pero se fueron 13 jugadores del plantel anterior y esta es una realidad que no solo es la de Santa Fe, en la cual tenemos que afrontar eso y debemos ser muy cuidadosos”, inició.

Y agregó que “siempre queremos más refuerzos, pero es lo que a veces uno puede tener. Si estoy en Santa Fe es por que el presidente me trajo y cree que yo iba a responder a esta necesidad”.

+ “Me parece que Santa Fe está en una etapa muy parecida a la nuestra”

Concluyó hablando sobre el último fichaje que llegó (Ober Almanza) y el que llegará: “Almanza llegó descontinuado. Estos días va a llegar alguien en una zona que estamos necesitando. No pongo excusas. No soy pedidor de jugadores, no empresario. Soy entrenador y ellos están respondiendo muy bien”.