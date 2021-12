En las últimas horas, se conoció la salida de 13 jugadores de La Equidad tras finalizar contrato con el cuadro asegurador y la mala campaña que realizó en la Liga BetPlay 2021-II.

Cristian Bonilla, Jean Fuentes, José Hernández, Jean Carlos Pestaña, Daniel Mantilla, Mateo Castaño, Diego Valdés y Omar Duarte son alguno jugadores que están dentro de esta lista.

Precisamente, Valdés, es jugador de Independiente Santa Fe y debe presentarse en los próximos días. El delantero habló con Familia Cardenal sobre su futuro.

“Por el momento debo presentarme a Santa Fe, me quedan dos años de contrato. Hay que esperar y ver qué se define más adelante… Todavía no he hablado con E. Méndez”.

Así las cosas, Eduardo Méndez se sentará a hablar con el jugador y sentenciarán su futuro, pues en el león no le fue bien y en su préstamo en La Equidad tampoco. Allí solo hizo un gol (ante Santa Fe) en 18 partidos que disputó por Liga BetPlay, once como titular.