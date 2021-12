El argentino Matías Gastón Castro es una de las bajas que tendrá Santa Fe para el 2022. El delantero no se pudo consolidar dentro del 11 inicial de Grigori Méndez.

Con la llegada de Martin Cardetti a la dirigencia técnica, esto no cambió y el argentino le dice adiós a Independiente Santa Fe tras llegar en el último mercado como agente libe. proveniente del fñutbol de Gracia.

Castro dispuso 16 partidos, 12 en liga y cuatro en Copa, donde solo fue en titular en dos y sumó un poco más de 300 minutos de juego, algo que no era lo esperado desde que firmó contrato. En este tiempo marcó dos goles. Ante esto, el ariete utilizó sus redes sociales para despedirse de Santa Fe y todo su entorno.

La sentida despedida de Matías Castro de Santa Fe

“Me voy feliz de haber vestido estos colores , vine para buscar conseguir cosas importantes y no se pudo pero agradecido por esta oportunidad de formar parte de un club tan lindo. Quiero agradecer a los utileros , masajistas , doctores y toda la gente del staff que por ahí no se ve pero aporta muchísimo para que este club sea tan grande , con tanta alegría y trabajo. Sobre todo quiero agradecer a mis compañeros que desde el día uno siempre me hicieron parte , me llevo grandes personas. A la gente, a todos los hinchas que siempre me mostraron su cariño y su apoyo, lo valoro mucho, muchas gracias. Siempre les voy a estar deseando lo mejor y que vengan muchos éxitos .. vamos león que vuelva a rugir.

Por ahora se desconoce el futuro del argentino, quien muy seguramente no continuará en el FPC.