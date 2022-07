Alfredo Arias: del “me sentí de 17 años” al “que mi equipo nunca se rinda”

El técnico de Independiente Santa Fe habló en rueda de prensa tras su primer partido, donde consiguió 1 punto visitando a La Equidad.

Este domingo, Santa Fe debutó en la Liga BetPlay y terminó con un punto luego de un emocionante 2 – 2 en el estadio de Techo ante La Equidad. El técnico uruguayo del cuadro cardenal, Alfredo Arias, habló sobre lo que fue su debut, donde analizó el compromiso y comentó que hubo situaciones de juego que pasaron por los nervios.

+ Resumen, goles y resultado: La Equidad vs. Santa Fe

Balance del juego. “Jugamos ante un buen rival, lo dije que el tiempo es una de las cosas más importantes en el fútbol y Equidad lo tiene, con su cuerpo técnico, jugadores y manera de jugar. Yo creo que tenemos que mejorar en cuanto a lo que espero y creo que nuestros jugadores pueden dar. En ciertos momentos vi chispazos de lo que quiero jugar“.

Situaciones de partido. “Nos sobrepusimos a un penal errado que siempre se sabe que juega en contra y más si nos empatan el partido en la jugada siguiente, luego nos remontan, pero no nos rendimos, que es lo primero que pretendo de mi equipo. Fuimos a buscar y a buscar y conseguimos el empate con un golazo de Matías (Mier), si fue justo o no, no me corresponde a mí analizarlo“.

Sus discusiones en el campo. “No se fijen mucho en mí afuera de la cancha porqué no van a ver nada bueno. Le decía a mis amigos en Uruguay que me sentía como con 17 años, cuando en mi debut en primera división, entonces me pongo muy nervioso, a veces cuando las cosas no salen también me disgusto y mis jugadores saben que no pasa de ahí, siempre sin faltar al respeto“.

Temas a mejorar. “Creo que defendimos mal. En los dos goles de Equidad hay conceptos defensivos que no cumplimos bien, pero es lógico, nosotros hasta una semana antes de comenzar el campeonato han llegado jugadores y vamos a corregir con el trascurso de los partidos. Cuando uno no puede ganar no debe perder“.