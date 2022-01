Yerson Candelo_ “Hay que seguir trabajando y ser efectivos”

El lateral de Atlético Nacional también hablo en la rueda de prensa después del partido y habló de varios puntos importantes del partido frente a Cortuluá.

La Liga BetPlay DIMAYOR 2022-1 empezó regular para Atlético Nacional, pues el partido termino igualado 1-1 y las sensaciones que dejo el equipo verde paisa no fueron totalmente buenas.

A continuación, las palabras del jugador Yerson Candelo tras el encuentro:

Yerson Candelo

Inició hablando sobre las criticas que se le hacen al equipo, especialmente a al defensa, ya que fue uno de los puntos que no estuvo bien en el desarrollo del partido.

“El equipo se conforma once jugadores, defendemos y atacamos todos. No se debe señalar solo la lineal de 4, si la califico seria con puntaje alto. Lastimosamente no fuimos consecuentes con el juego en el segundo tiempo y hay que crear opciones sí o sí. Al frente Teníamos un rival que trabajo y nosotros creamos las opciones”, afirmó Yerson.

Fue enfático en lo que se hizo bien por parte de Nacional, esto dijo: “Se estuvo fino en el posicionamiento, en la estrategia y la parte defensiva. Hay que mirar hacia adelante, apenas estamos empezando, no es excusa, pero vamos a seguir trabajando para poder conseguir los objetivos, entre ellos el título”.

Para finalizar, el lateral del conjunto verde habló sobre lo que le pudo faltar al equipo en medio del juego y destacó que ellos aplican a la efectividad.

“Simplemente eficacia y efectividad, hicimos un desgaste bastante importante en el primer tiempo en el cual creamos muchas opciones de gol como disparos, mano a mano y esa efectividad nos permitirá ampliar el marcador y esto es un aspecto a mejorar, esperemos poco a poco para tener esa cohesión entre ejecutor y pasador para poder tener esa efectividad de la cual hablo“, concluyó Candelo.

El equipo de Alejandro Restrepo tuvo un debut amargo las acciones, el juego y el resultado no fueron del todo muy buenos resultados a lo que se esperaba, sin embargo, apenas se está empezando la temporada.

