Posible nómina de Atlético Nacional frente a Cortuluá

El debut de Atlético Nacional en la Liga BetPlay DIMAYOR 2022-1 está cada vez más cerca. Conozca la posible nómina titular para enfrentar a Cortuluá.

El comienzo de una nueva Liga está a la vuelta de la esquina y en el equipo verde paisa terminan de ultimar detalles para enfrentar al equipo vallecaucano el día sábado a las 4:05 p.m.

Faltan 2⃣ días para que comience una nueva ilusión 🟢⚪#VamosVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/65C5YylBzM — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 20, 2022

Atlético Nacional viene realizando trabajos con el grupo completo, tras la ultima llegada que fue la de Álvaro Angulo. Además, en los últimos días a jugados dos partidos amistosos de pretemporada, frente a Envigado FC en primera instancia y después con Águilas Doradas. En los dos partidos se vieron equipos mixtos.

No menos importante, el equipo de la primera C que dirige el ex jugador Diego Arias, también jugo contra Leones FC y ganaron 1-0 con gol de Jhon Valencia. De esta categoría, se tiene en cuenta juveniles para el primer equipo.

El primero frente a la Cantera de Héroes en la sede de Guarne. Se vio un equipo con mas titulares que suplentes, manejando de una manera más ordenada el juego del equipo verde. Allí actuó por primera vez Daniel Mantilla y Alex Mejía volvió a vestirse de verde después de algunos años. También se vio algunos minutos al volante Jhon Duque.

Por otro lado, en el partido contra Águilas, el equipo que dirige Alejandro Restrepo se vio mas liberado ya que contaba con varios juveniles que se vienen consolidando en el equipo y fueron titulares en este partido. Como frente a Envigado, se volvió a ver en cancha a Mantilla y Mejía. ¿Serán claves en este 2022?

De esta manera, analizando las alineaciones y entrenamientos de la pretemporada se podría sacar la posible nomina titular que enfrentará a Cortuluá el próximo sábado.

Posible nómina titular de Atlético Nacional

Aldair Quintana; Álvaro Angulo, Felipe Aguilar, Emanuel Olivera, Yerson Candelo; Alex Mejía (C), Sebastián Gómez; Yeison Guzmán, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

Cabe resaltar, que el mercado de pases aún no ha terminado y se podrían dar algunos cambios o ventas, eso esta por definirse. La base solida seria la anteriormente mencionada, donde también entraría el ‘Rifle’ Andrade como una opción.