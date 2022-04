Herrera y su aplauso de pie para la hinchada de Nacional

Hernán Darío Herrera aplaudió de pie, literalmente, a la hinchada de Atlético Nacional luego de la victoria contra Once Caldas. El DT dio su explicación.

Atlético Nacional no decepcionó en su debut de la Copa BetPlay. Aunque todo el día llovió en Medellín y el horario no inspiraba, el Atanasio Girardot tuvo 16.667 espectadores para el juego contra Once Caldas, un número totalmente importante viendo el contexto del juego.

Hernán Darío Herrera, pasional y enamorado de Atlético Nacional, aplaudió de pie a los hinchas del elenco verdiblanco en plena rueda de prensa. Y es que el técnico suele salir con unas que nadie se imagina; los protocolos no son lo suyo y mucho menos el pragmatismo.

Herrera afirmó: “Creo que da gusto ver a la hinchada de Atlético Nacional disfrutando el partido”. Y con razón, pues los fanáticos aguantaron una lluvia que nunca cesó, todo esto para poder ser influyentes en ese 3-0 que pone a los verdes a un paso de cuartos de final.