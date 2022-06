¿Gio Moreno y el último partido de su carrera?

Este domingo, se jugará la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Tolima y Nacional, donde el volante podría poner fin a su carrera como profesional.

En el estadio Murillo Toro de Ibagué, se estará jugando el partido definitivo en el fútbol colombiano, pues se va a definir al nuevo campeón del fútbol colombiano. Atlético Nacional lleva la ventaja de 2 goles tras el juego de ida en el Atanasio Girardot y ante más de 28.000 personas, el Deportes Tolima buscará la épica remontada que les dé su cuarta estrella.

Todo está encaminado para que Nacional aumente la diferencia títulos y a pesar de que será un motivo de celebración para la hinchada, esto también traería una triste noticia para los aficionados, puesto que Giovanni Moreno podría poner punto final a su carrera como jugador. El volante de 35 años lo advirtió hace un par de semanas y ahora está más cerca que nunca.

En una rueda de prensa que dio antes de la gran final, Gio explicó que si Nacional queda campeón, se retira con este logro. “El retiro ideal mío sería ahorita en junio saliendo campeones, poderme retirar así como lo soñé, cumpliendo ese sueño de ser campeón que nunca se me dio. Lo más importante es ahora. Yo ya había contemplado eso (el retiro). Todos dicen que si salimos campeones no hay vacaciones, pero yo sí porque me retiraría (risas)“.

Lo que la hinchada dice al unísono, es que a pesar de tener 35 años, se encuentra en óptimas condiciones para seguir adelante con su juego, por lo que le piden que aplace su decisión. Habrá que esperar a las entrevistas de la prensa al finalizar el partido, para conocer qué camino eligió pensando en su futuro.