En Racing esperan una oferta de Nacional por Edwin Cardona

Informan en Argentina que el colombiano no está cómodo en ‘La Academia’ y espera poder cambiar de equipo para el segundo semestre.

Hace 6 meses, el volante Edwin Cardona se quedó muy cerca de llegar a Atlético Nacional, luego de hacer todos los esfuerzos para concretar su llegada al club. Sin embargo, apareció Racing de Avellaneda para comprar un porcentaje de sus derechos deportivos y hacerse con servicios, pero de momento las cosas no van para nada bien.

El volante antioqueño no ha podido rendir al 100% y los hinchas no están contentos con su desempeño, por lo que ambas partes se están desgastando y de acuerdo a lo reportado desde la prensa argentina, Cardona está buscando la forma de poder cambiar de aires. Todas las partes con buenos ojos esta posibilidad y Nacional ya está haciendo fila por él.

En ESPN informaron. “Cardona no está cómodo, no se siente a gusto. Es observado a reojo por sus compañeros, no ven un compromiso profesional y Cardona se quiere ir de Racing, lo que es visto con buenos ojos por los dirigentes, que entienden que fue un error la inversión de 3,3 millones de dólares por el 50% del pase y que tiene un contrato top para el fútbol de Argentina.

Aparece en este contexto de búsqueda de salida, donde todos coinciden, Cardona, directivas y cuerpo técnico. Racing no va a recuperar plata de la inversión, pero quiere recuperar alguna parte. Aparece un interesado que es Atlético Nacional de Medellín, quiere contar con Cardona ahora y Racing espera una propuesta formal porqué ahora no hay nada“.

