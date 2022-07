El marcado de fichajes en le fútbol colombiano sigue más fuerte que nunca y solo restan dos días para finalizar, por lo que en el remate habría varias sorpresas de última hora.

Ante esto, los rumores se incrementan e incluso vinculan a grandes jugadores con el fútbol colombiano. Y es que tras el fichaje de Carlos Bacca al Junior de Barranquilla, cualquier cosa puede para en el rentado nacional.

En las últimas horas, el nombre de Edwin Cardona, actual jugador de Racing Club de Avellaneda, volvió a ser vinculado a Atlético Nacional tras información que emitió ESPN.

“Cardona no está cómodo, no se siente a gusto. Es observado a reojo por sus compañeros, no ven un compromiso profesional y Cardona se quiere ir de Racing, lo que es visto con buenos ojos por los dirigentes, que entienden que fue un error la inversión de 3,3 millones de dólares por el 50% del pase y que tiene un contrato top para el fútbol de Argentina. Aparece un interesado que es Atlético Nacional de Medellín, quiere contar con Cardona ahora y Racing espera una propuesta formal porqué ahora no hay nada“.

Ante esto y lo rumores que surgieron de allí, el mismo Cardona desmintió esto a través de las redes sociales.

“Quería aclarar el tema de hoy porque sí me molestó. A mí el club Atlético Nacional, del que soy hincha, y lo respeto con mucho cariño. Es el que me dio todo, me dio a conocer, siempre voy a estar agradecido con ellos y nunca le cerraré las puertas porque me dio a conocer, pero nadie se comunicó para llevarme. De acá nadie me ha comunicado que están inconformes. Solamente me conecté para eso, para aclarar el tema”, dijo Cardona en un live.