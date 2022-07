Carlos Antonio Vélez se refirió a la multa que le notificaron a Atlético Nacional luego de la final disputada en el estadio Manuel Murillo Toro ante Deportes Tolima.

La Comisión Disciplinaria de Dimayor dio a conocer que Nacional tendrá que pagar 50 millones de pesos debido a que Emilio Gutiérrez, presidente del club, estaba presente en el banco de suplentes y en las inmediaciones del terreno de juego, algo que no está permitido en el reglamento.

Sobre esto, Vélez habló este viernes en Palabras Mayores, de Antena 2, y le dio con todo al mandamás del cuadro Verdolaga, a quien señaló de no conocer el reglamento.

“Muchos problemas desde el punto de vista económico y la Comisión los castigó con 58 millones, 50 de ellos porque el presidente de Nacional se cree técnico, porque se sienta en el banco con su carpeta negra. Entonces deje el puesto de presidente, saca a Herrera y dirige él y se ahorra 50 millones”, inició.

Y agregó que “ya lo había visto entrar al campo varias veces desde el banco de emergentes. Ahora la Dimayor le recordó que no puede estar ahí. No puede ser que un equipo con tantas dificultades económicas esté regalando el dinero porque un empleado decide hacer algo indebido, además exprofeso. Cómo un presidente de un club no conoce las reglas y las limitaciones de su oficio”.

Siguió: “En los videos se ve una cantidad de gente extraña al momento de la premiación. También veo en las fotos al presidente con medalla y un montón de jugadores sin medalla. Jamás he visto a Florentino Pérez con medalla y mucho menos celebrando como un jugador. El presidente de Nacional sí, le clavan 50 millones al club y él es uno de los tantos que aparecen con medalla”.