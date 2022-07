Tour de Francia: Christophe Laporte ganó la etapa 19

El corredor francés del Jumbo Visma ganó en solitario en la meta.

Con un recorrido de 188 kilómetros entre las localidades francesas de Castelnau y Cahors, se llevó a cabo la etapa 19 del Tour de Francia 2022 donde el corredor francés Christophe Laporte (Jumbo Visma) fue el ganador del día.

Una etapa donde muy temprano en la carrera se dio la fuga de cinco corredores, los cuales le sacaron un minuto y nueve segundos de diferencia, pero a medida de que los pedaleos avanzaban la diferencia iba siendo cada vez menor.

👊With 10km to go, the leaders still have a 11″ lead!

👊À 10km de l’arrivée, les trois hommes de tête n’ont plus que 11″ d’avance !#TDF2022 pic.twitter.com/3xS3iseWnA

— Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2022