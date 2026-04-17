Tras el espectacular triunfo por 4 a 3 sobre el Como en la fecha pasada, el conjunto de Inter de Milán dirigido por Cristian Chivu llega a este encuentro como líder absoluto del torneo con 75 unidades. Nueve puntos por detrás aparece el Napoli, con solo 18 en juego. Una nueva victoria representaría un paso decisivo hacia el título.

El Cagliari Calcio, por su parte, marcha 16° con 33 puntos, seis por encima del Cremonese y el Lecce, ambos en zona de descenso. La urgencia es evidente, pero el desafío es mayúsculo: enfrenta a uno de los equipos más sólidos del campeonato y con gran rendimiento como local.

Internazionale de Milano vs Cagliari Calcio: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

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Un líder que no quiere ceder terreno

El Inter atraviesa un momento determinante en la Serie A. Con una ventaja considerable en la cima, cada partido representa una oportunidad para acercarse al objetivo final. Sin embargo, el equipo no llega completo.

La principal ausencia será la de Lautaro Martínez, quien continúa fuera por lesión muscular. En su lugar, Marcus Thuram ha asumido el rol protagónico en ataque, respondiendo con goles y liderazgo ofensivo en los últimos compromisos.

A esto se suman las bajas de Yann Bisseck por lesión y Petar Sucic por suspensión, mientras que Alessandro Bastoni será evaluado hasta último momento, lo que obliga a ajustar piezas en la estructura defensiva.

Cagliari, entre la urgencia y la ilusión

El Cagliari llega con un impulso anímico tras vencer a un rival directo como Cremonese, un resultado que le permitió tomar aire en la tabla. Aun así, el técnico Fabio Pisacane fue claro:

“Fue una auténtica final y Cagliari la ganó. Estamos contentos de haber conseguido esta victoria, pero solo nos otorga tres puntos, no garantiza la salvación”.

El equipo visitante también presenta varias dudas en su plantilla. Luca Mazzitelli es duda por molestias físicas, mientras que Mattia Felici y Riad Idrissi siguen fuera. Además, Leonardo Pavoletti no está en plenitud, lo que condiciona las opciones ofensivas.

Un duelo de realidades opuestas

El contraste entre ambos equipos es evidente. Mientras el Inter de Milán pelea por el título y muestra una estructura sólida incluso con ausencias, el Cagliari lucha por mantenerse en la categoría, con limitaciones tanto en resultados como en rendimiento fuera de casa.

La lógica marca un claro favoritismo local, pero en el tramo final de la temporada, cada punto puede cambiar destinos. Para uno es consolidación; para el otro, supervivencia.

Inter vs Cagliari: probables alineaciones

Inter de Milán (3-5-2):

Sommer; Akanji, Acerbi, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram y Espósito.

Entrenador: Cristian Chivu

Cagliari (4-2-3-1):

Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Folorunsho, Gaetano, Deiola, Obert; S. Esposito, Borrelli.

Entrenador: Fabio Pisacane