Sara López va por la medalla de oro en arco compuesto

Para nadie es un secreto que el Tiro con Arco colombiano ha estado en un gran nivel los últimos años, ya que el talento de los arqueros cafeteros es bastante y se han sabido destacar. Sara López, de las más destacadas en esta Copa.

El camino en esta Copa Mundo para la colombiana ha sido muy bueno, a sus 27 años sigue cosechando victorias y buenas presentaciones.

Ahora, tras lograr el oro por equipos, se medirá en las semifinales a sus contrincantes de la modalidad compuesto individual, siendo la única de Colombia en esta situación.

Sin duda alguna es una tiradora de gran calibre y lo ha sabido demostrar. Ha tenido un año muy movido y sigue participando en varias justas.

“En lo personal no estoy buscando medalla, solo busco que mi familia me vea. Que ellos vean lo que siempre ven por televisión, eso seria lo mas gratificante. Busco sentirme bien con mi trabajo y si llega la medalla está bien” , Sara López.

Además, también nos habló del sacrificio que sabe que ha hecho su familia para poder verla en esta Copa Mundo que se da en Medellín.

La preparación previa para este tipo de competencias es de regularidad, amor y pasión por el deporte. Cada uno de los colombianos que ha puesto su grano de arena en este equipo ha sido importante y se ve reflejado en el campo.

More qualifiers for the season finale confirmed 🙌🙌#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/DUugeN4q69

— World Archery (@worldarchery) July 21, 2022