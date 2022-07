Inició la Copa Mundo de Tiro con Arco en Medellín

Para esta Copa Mundo, Colombia tendrá la siguiente participación:

Todos los deportistas se venían preparando en las diferentes prácticas oficiales previas, y ahora iniciarán con las fases de eliminaciones en Arco compuesto.

Es importante recordar que 12 de los 16 arqueros colombianos vienen de ser medallistas en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Además, Sara López y Daniel Muñoz también participaron y lograron medallas en el arco compuesto de los Juegos Mundiales Birmingham 2022.

Calurosa mañana en Medellín para lo que fue la última práctica oficial de la #HyundaiArcheryWorldCup

Hot morning in Medellin for what was the last official practice of the #HyundaiArcheryWorldCup pic.twitter.com/nZWXmUOGL4

— Federación de Arqueros de Colombia 🇨🇴🏹 (@FEDEARCO) July 19, 2022