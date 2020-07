Los principales estrenos de Amazon Prime Video en agosto

Amazon Prime Video quiere competir con Netflix por el público latinoamericano. La plataforma prepara varios estrenos en agosto para atraer a más suscriptores y competir con fuerza en el mercado.

Ocho de las nueve temporadas de 24, protagonizada por Kiefer Sutherland, se podrán ver a partir del 1 de ese mes. El programa de Fox inició el 6 de noviembre de 2001 y finalizó el 14 de julio de 2014.

Malcolm in the middle marcó una época y sus seguidores tendrán la posibilidad de revivirla desde el inicio. Frankie Muniz es bien recordado por su actuación en la comedia que constó de 151 capítulos.

Para los amantes del fútbol llegará All or nothing: Tottenham Hotspurs, que mostrará detalles del día a día del club que antes dirigió Mauricio Pochettino y que ahora orienta José Mourinho.

El talkshow Pan y Circo, el documental Kim Kardashian West: The Justice Project y el thriller Los que aman, odian también estarán disponibles en el servicio de streaming.

Entre las novedades de Amazon Prime Video en agosto, se destaca la serie del equipo de Londres: