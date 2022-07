Así le fue a Colombia en el inicio de la Copa de Naciones

Una medalla de plata y tres de bronce, fue el resultado del primer día de competencia.

Una vez más, el velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali, es el escenario de una parada de la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista del 7 al 10 de julio, donde este año está albergando la tercera y última parada y se espera que Colombia quiere volver a ser protagonista.

En horas de la mañana, se llevaron a cabo las clasificaciones a las finales de las pruebas de persecución y velocidad por equipos femenino y masculino.

Femenino: Las colombianas Mariana Herrera, Serika Guluma, Jennifer Sánchez y Camila Valbuena se enfrentaron a Hong Kong por la medalla de bronce, donde el equipo tricolor alcanzó al asiático y se llevó el tercer lugar. El oro fue para China y la plata para Nueva Zelanda.

First medal of the first day of #TissotNationsCup and it goes to the home team 👏

🥉 for Colombia in Women Team Pursuit Finals.

Next up 🇳🇿 versus 🇨🇳#TissotNatIonsCup pic.twitter.com/o3iKoWZXLn

— UCI Track Cycling (@UCI_Track) July 8, 2022