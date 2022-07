Todo lo que debes saber sobre los World Games 2022

Guía de lo que será la edición 11 de estas justas que tendrán como sede Estados Unidos

Del 7 al 17 de julio en la ciudad de Birmingham, Alabama, Estados Unidos, se llevarán a cabo la edición 11 de los World Games, el certámen multideportivo donde los mejores atletas de los diferentes deportes de estas justas estarán presentes.

Counting down to that victorious feeling… 🥇 🥈 🥉#MedalMoment #RoadtoBHM pic.twitter.com/YKTdYM5Y40

— The World Games 2022 Birmingham (@TWG2022) July 6, 2022